الذهب يقفز لسعر قياسي جديد وخبراء تحذر من الاندفاع في الشراء

تتوالي أسعار الذهب في الارتفاع بشكل متسارع خلال الأيام الأخيرة، هذا الارتفاع الذي يشمل الأسعار العالمية والتي تشتد في فترات الحروب، حيث يعتبر الذهب خلال فترات الاضطرابات هو الملاذ الآمن الذي يلجئ إليه المستثمرون، كما أنه يعد أفضل وعاء لحفظ قيمة الأموال المدخرة في الوقت الذي تنخفض فيه قيمة العملة المحلية مع زيادة التوقعات بتعويم قريب.

أسعار الذهب في إقفال اليوم الأحد

وشهدت أسعار الذهب اليوم الأحد قفزة جديدة في يوم العطلة الرسمية للصاغة، وارتفع سعر جرام الذهب من عيار 21 وهو العيار الأكثر شعبية بقيمة بلغت 35 جنيه، لتصل قيمة الزيادة في سعره منذ بدء العدوان على غزة إلى 898 جنيه.

وبلغت الأسعار في نهاية تعاملات اليوم كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ 2640 جنيه للبيع و 2614.25 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ 3080 جنيه للبيع و3050 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 2520 جنيه للبيع و2485.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب بلغ 24640 جنيه.

أسعار الذهب عالمياً

كما شهدت أسعار الذهب عالميا ارتفاعاً حيث وصل سعر أوقية “أونصة” الذهب التي تبلغ وزنها 31.1 جرام من عيار 24 مبلغ 2054 دولار للبيع و2053 دولار للشراء.

تحذير الخبراء من الاندفاع في الشراء

وبعد وصول الذهب لهذه الأسعار، حذر محللون وتجار بأسواق الذهب من الاندفاع في الشراء بغرض الاستثمار، حيث أرجع الخبراء الزيادة الأخيرة لتوقعات وشكوك قد تتحقق أو لا تتحقق، حيث تأثر سعر الذهب خاصة في السوق المصري بزيادة احتمال توقع أن يشهد الجنيه المصري تعويماً قريباً.

وكشف الخبير الاقتصادي أحمد معطي، المدير التنفيذي لشركة “آي ماركتس” للاستشارات المالية في مصر، أن الزيادة الأخيرة في سعر الذهب استندت إلى عاملين أساسيين، وهما احتمال تعويم قريب للجنيه، وقرب استحقاق شهادة الادخار ذات العائد الذي يصل إلى 25%، الأمر الذي سيتسبب في زيادة كبيرة في الشراء مع خروج سيولة كبيرة من النظام المصرفي.