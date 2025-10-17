الذهب يربك الأسواق.. ارتفاع طفيف وعيار 21 يسجل رقمًا جديدًا

أخبار إقتصادية

شهدت أسواق الذهب في مصر اليوم حالة من التذبذب الملحوظ، حيث سجلت الأسعار ارتفاعًا طفيفًا خلال التعاملات الصباحية، قبل أن تستقر نسبيًا في منتصف اليوم، وسط ترقّب من المتعاملين لما ستسفر عنه حركة السوق خلال الساعات القادمة.

وقال عدد من أصحاب محلات الصاغة إن الإقبال على الشراء ما زال محدودًا رغم حركة الأسعار، موضحين أن معظم الزبائن يتابعون السوق يوميًا في انتظار أي انخفاض جديد قبل الإقدام على الشراء.

وجاءت الأسعار داخل محلات الذهب اليوم على النحو التالي:

  • عيار 24: سجل حوالي 6590 جنيهًا للجرام.

  • عيار 21 (الأكثر تداولًا): بلغ 5770 جنيهًا للجرام.

  • عيار 18: وصل إلى نحو 4945 جنيهًا للجرام.

  • أما الجنيه الذهب فقد سجل حوالي 46,160 جنيهًا دون مصنعية.

وأكد خبراء أن الأسعار المحلية تتأثر بشكل مباشر بحركة البورصات العالمية وسعر الدولار أمام الجنيه، إلى جانب العوامل الموسمية مثل الإقبال على شراء الشبكة والمناسبات الاجتماعية.

من جانبه، نصح أحد تجار الذهب بعدم التسرع في الشراء، خاصة مع توقعات بحدوث استقرار نسبي في الأسعار خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن السوق يشهد حاليًا توازنًا بين العرض والطلب بعد فترات من الاضطراب.

وفي الوقت نفسه، يرى آخرون أن اقتناء الذهب ما زال يمثل ملاذًا آمنًا للحفاظ على القيمة في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة، خصوصًا للمستثمرين الصغار والأسر التي تبحث عن وسيلة ادخار طويلة الأجل.

 

ورغم التغيرات المستمرة، يظل الذهب في نظر الكثيرين رمزًا للأمان المالي ووسيلة فعالة للتحوّط ضد أي تقلبات محتملة في الأسعار أو الأسواق

