الذهب نزل جامد.. تراجع أسعار الذهب اليوم الاثنين 19 ديسمبر بمنتصف التعاملات وعيار 21 مفاجأة

سجلت أسعار الذهب في الأسواق المحلية ومحلات الصاغة اليوم الاثنين الموافق 19 ديسمبر، تراجع ملحوظ بمنتصف التعاملات مقارنةً بأسعار الذهب خلال التعاملات المسائية أمس الأحد، وانخفض سعر جرام الذهب في محلات الصاغة المصرية بمستوى 75 جنيه، وجاء ذلك بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب في الأسواق المحلية، وقد بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 والأكثر تداولًا في الأسواق المصرية إلى مستوى 1725 جنيه.

تراجع أسعار الذهب اليوم الاثنين 19 ديسمبر بمنتصف التعاملات

وأوضحت شعبة الذهب للمواطنين بأن أسعار أعيرة الذهب تختلف من تاجر لآخر وفقًا لاختلاف قيمة المصنعية، وأن حركة العرض والطلب تؤثر بصورة كبيرة على أسعار الذهب في الأسواق المحلية، كما تتأثر أسعار الذهب بسعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري وبسعر الذهب في السوق العالمية، ووفقًا للبيانات والتقارير التي كشفت عنها شعبة الذهب، فقد سجلت أعيرة الذهب اليوم الاثنين الموافق 19 ديسمبر بمنتصف التعاملات، الأسعار التالية:

سعر جرام الذهب عيار 24 1971 جنيه مصري سعر جرام الذهب عيار 21 1725 جنيه مصري سعر جرام الذهب عيار 18 1488 جنيه مصري سعر جرام الذهب عيار 14 1150 جنيه مصري

تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم

وأشارت شعبة الذهب إلى تراجع سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم، حيث وصل إلى مستوى 13800 جنيه، وتمثل تلك القيمة سعر الذهب في الجنيه وتختلف من تاجر لآخر وفقًا لاختلاف قيمة المصنعية، وترتبط أسعار الجنيه الذهب بصورة كبيرة بسعر جرام الذهب عيار 21.

أسعار الذهب اليوم في السوق العالمية

ووفقًا للبيانات والتقارير التي كشفت عنها وكالة بلومبرج اليوم الاثنين، فقد تراجع سعر الذهب في السوق العالمية خلال تعاملات اليوم، ومع أولى جلسات هذا الأسبوع، لينخفض سعر الأوقية بنسبة 0.02%، وتصل إلى مستوى 1792 دولار أمريكي.