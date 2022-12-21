أخبار إقتصادية

خبراء بنكNBF يتوقعون هبوط الدولار قريبًا

آياتي خيري

يرى خبراء في بنكNBF  أن قيمة الدولار الأمريكي ستنخفض خلال الفترة القادمة، نظرا لعدم إقبال المستثمرين على شراء الدولار الأمريكي.

الدولار

وأكد الاقتصاديون أنه على الرغم من سياسة التشديد التي تبناها الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه السابق، فأنه يجب على الفيدرالي الأمريكي أن يقنع الأسواق بأنه ملتزم بالتشديد سياسته النقدية.

سعر الدولار اليوم الاثنين 9 يناير 2023 مقابل الجنيه المصري USD/EGP

وفي هذا السياق قال محللو بنك NBF أن لجنة السياسات الفيدرالية كانت أكثر تشددا مما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر فقط، وتوقع اقتصاديو البنك أن يواصل الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة في عام 2023 مع عدم تخفيض أسعار الفائدة حتى عام 2024.

وتابع المحللون بأن عائدات الخزانة لأجل عامين شهدت انخفاضا إلى ما دون سعر الفائدة لأول مرة في دورة التشديد، عقب المؤتمر الصحفي لمحافظ الفيدرالي الأمريكي، مشيرين بأن هذا الانعكاس كان سببا لتراجع الدولار الأمريكي ، وهو ما يدعم احتمالية حدوث الركود.

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آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

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