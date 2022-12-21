خبراء بنكNBF يتوقعون هبوط الدولار قريبًا

يرى خبراء في بنكNBF أن قيمة الدولار الأمريكي ستنخفض خلال الفترة القادمة، نظرا لعدم إقبال المستثمرين على شراء الدولار الأمريكي.

وأكد الاقتصاديون أنه على الرغم من سياسة التشديد التي تبناها الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه السابق، فأنه يجب على الفيدرالي الأمريكي أن يقنع الأسواق بأنه ملتزم بالتشديد سياسته النقدية.

وفي هذا السياق قال محللو بنك NBF أن لجنة السياسات الفيدرالية كانت أكثر تشددا مما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر فقط، وتوقع اقتصاديو البنك أن يواصل الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة في عام 2023 مع عدم تخفيض أسعار الفائدة حتى عام 2024.

وتابع المحللون بأن عائدات الخزانة لأجل عامين شهدت انخفاضا إلى ما دون سعر الفائدة لأول مرة في دورة التشديد، عقب المؤتمر الصحفي لمحافظ الفيدرالي الأمريكي، مشيرين بأن هذا الانعكاس كان سببا لتراجع الدولار الأمريكي ، وهو ما يدعم احتمالية حدوث الركود.