الدولار يسجل 24.25 جنيه في نهاية تعاملات اليوم الإثنين

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، في نهاية تعاملات الكثير من البنوك، عصر اليوم الإثنين، الموافق 31 أكتوبر/تشرين أول الجاري.

وفي البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف الدولار 24 جنيهًا في عملية الشراء، مقابل 24.10 جنيه للبيع.

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي ADIB، سجل سعر صرف الدولار 24.15 جنيه للشراء مقابل 24.20 جنيه في عملية البيع.

وفي بنك الكويت الوطني NBK، سجل سعر صرف الدولار 24.15 جنيه للشراء، مقابل 24.25 جنيه في عملية البيع.

وفي البنك الأهلي الكويتي، سجل سعر صرف الدولار 24.15 جنيه للشراء، مقابل 24.25 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري، 23.90 جنيه للشراء، مقابل 24 جنيهًا في عملية البيع.

وفي بنك مصر BANQUE MISR، سجل سعر صرف العملة الأمريكية الدولار 23.90 جنيه في عملية الشراء، مقابل 24 جنيهًا للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي CIB، سجل سعر صرف الدولار 24 جنيهًا في معاملات الشراء، و24.10 جنيه في معاملات البيع.

وفي البنك العربي الإفريقي الدولي Arab African International Bank، سجل سعر صرف الدولار 23.95 جنيه للشراء، و24.05 جنيه للبيع.

وكانت لجنة السياسة النقدية، قد قامت في اجتماعها الاستثنائي، برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب.

وحسب بيان البنك المركزي، فقد تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.

وبررت لجنة السياسة النقدية، قرارها بأن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.