الدولار يتراجع إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع

تراجع سعر الدولار في ثلاثة أسابيع إلى أدنى مستوى اليوم الثلاثاء، بعد تقارير وأنباء عن تسجيل أقل زيادة سنويا لمعدل تضخم الدولار في أكثر من عامين، حيث تم تعزيز التوقعات بأن يبقي مجلس الاتحادي الاحتياطي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير غدا الأربعاء.

حيث وصل مؤشر سعر الدولار إلى 103.04 بعد إصدار البيانات، ويعتبر أحدث تداول له منخفضا 0.3% عند 103.21.

وصعد اليورو 0.4% إلى 1.0795 دولار بعد أن ارتفع إلى 1.0824 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 22 مايو. وارتفع الدولار أمام الين 0.2% إلى 139.91 ين.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1% الشهر الماضي مع تراجع أسعار الوقود، وكان المؤشر قد زاد 0.4% في إبريل.

وفي يوم 12 من شهر مايو ، ارتفع المؤشر 4% وهي أقل زيادة سنوية منذ مارس 2021 وجاءت بعد زيادة 4.9% في إبريل.

ارتفاع سعر الإسترليني

بلغ الجنيه الإسترليني أعلى مستوى له في 5 أسابيع عند 1.2621 دولار، وارتفع في أحدث تداول 0.9% إلى 1.2618 دولار إذ يراهن المتداولون على أن بنك إنجلترا المركزي، سيضطر إلى رفع أسعار الفائدة بأعلى مما كان متوقعا في السابق.

انخفاض اليوان الصيني

انخفض اليوان الصيني في آسيا إلى أدنى مستوى له في 6 أشهر، بعد أن خفض البنك المركزي سعر فائدة الإقراض قصير الأجل لأول مرة في 10 أشهر، في محاولة لاستعادة ثقة السوق ودعم التعافي المتعثر من الجائحة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وهبط اليوان الصيني في السوق المحلية إلى 7.168 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر، وسجل في أحدث تداول انخفاضا 0.2% عند 7.158 للدولار.