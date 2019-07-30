الدولار بكام ؟! .. أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 31 يوليو 2019

يقوم الكثير من الأشخاص بالبحث بشكل مستمر عن أسعار الدولار الأمريكي الموجودة في السوق المصري من خلال محركات البحث المختلفة ، لذلك نحرص من خلال موقع نجوم مصرية على تقديم تقرير يومي فيما يتعلق بمختلف أسعار العملة الأمريكية ، ونقدم لك اليوم أدق وأحدث أسعار الدولار الأمريكي الموجودة اليوم الأربعاء الموافق 31 من شهر يوليو لعام 2019 ، وذلك في مختلف البنوك الرسمية سواء الحكومية أو الخاصة العاملة داخل جمهورية مصر العربية.

أسعار الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء في البنوك

بنك الكويت الوطني NBK

16.540 جنيه مصري للشراء.

16.640 جنيه مصري للبيع.

بنك الإستثمار العربي AIB

16.540 جنيه مصري للشراء.

16.640 جنيه مصري للبيع.

بنك التعمير والإسكان

16.540 جنيه مصري للشراء.

16.640 جنيه مصري للبيع.

بنك التنمية الصناعية

16.530 جنيه مصري للشراء.

16.640 جنيه مصري للبيع.

المصرف العربي الدولي

16.530 جنيه مصري للشراء.

16.630 جنيه مصري للبيع.

البنك الأهلي المصري

16.530 جنيه مصري للشراء.

16.630 جنيه مصري للبيع.

بنك مصر

16.530 جنيه مصري للشراء.

16.630 جنيه مصري للبيع.

بنك البركة

16.530 جنيه للشراء.

16.630 جنيه للبيع.

كريدى أجريكول

16.530 جنيه مصري للشراء.

16.630 جنيه مصري للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

16.530 جنيه مصري للشراء.

16.650 جنيه مصري للبيع.

البنك المصرى الخليجى

16.530 جنيه مصري للشراء.

16.630 جنيه مصري للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولى

16.530 جنيه مصري للشراء.

16.630 جنيه مصري للبيع.

بنك بلوم

16.530 جنيه مصري للشراء.

16.630 جنيه مصري للبيع

البنك الأهلي اليوناني

16.530 جنيه مصري للشراء.

16.630 جنيه مصري للبيع.

بنك مصر إيران التنمية

16.530 جنيه مصري للشراء.

16.630 جنيه مصري للبيع.

بنك قناة السويس

16.530 جنيه مصري للشراء.

16.630 جنيه مصري للبيع.

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

16.520 جنيه مصري للشراء.

16.620 جنيه مصري للبيع.

المصرف المتحد

16.520 جنيه مصري للشراء.

16.620 جنيه مصري للبيع.

بنك المشرق

16.520 جنيه مصري للشراء.

16.620 جنيه مصري للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات

16.520 جنيه مصري للشراء.

16.620 جنيه مصري للبيع.

بنك اتش اس بى سى HSBC

16.520 جنيه مصري للشراء.

16.620 جنيه مصري للبيع.

بنك عودة

16.510 جنيه مصري للشراء.

16.610 جنيه مصري للبيع.

بنك الإسكندرية

16.510 جنيه مصري للشراء.

16.610 جنيه مصري للبيع.

البنك المركزي المصري

16.502 جنيه مصري للشراء.

16.624 جنيه مصري للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB)

16.500 جنيه مصري للشراء.

16.620 جنيه مصري للبيع.