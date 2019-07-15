الدولار بكام؟ .. تعرف على أسعار الدولار اليوم الإثنين في البنوك الحكومية والخاصة بمصر

شهدت البنوك الحكومية والخاصة العاملة داخل جمهورية مصر العربية، حالة من الاستقرار فيما يتعلق بأسعار الدولار الأمريكي اليوم الإثنين الموافق 15 من شهر يوليو 2019، داخل السوق الاقتصادي، ولكن من الجدير بالذكر أن حالة الهدوء والثبات التي قد شهدها سعر الدولار في الوقت الحالي، قد جاءت بعد فترة من تراجع أسعار الدولار في مصر إلى حد كبير، فقد كان الدولار قد تخطى العشرين جنيه مصري، ليستمر في الانخفاض وصولًا إلى 16.5 جنيه مصري اليوم.

أسعار الدولار اليوم في البنوك الحكومية والخاصة العاملة بمصر

بنك البركة

16.570 جنيه مصري للشراء.

16.670 جنيه مصري للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

16.570 جنيه مصري للشراء.

16.670 جنيه مصري للبيع.

بنك التنمية الصناعية

16.570 جنيه مصري للشراء.

16.670 جنيه مصري للبيع.

بنك المشرق

16.570 جنيه مصري للشراء.

16.670 جنيه مصري للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK

16.570 جنيه مصري للشراء.

16.670 جنيه مصري للبيع.

بنك عودة

16.570 جنيه مصري للشراء.

16.670 جنيه مصري للبيع.

المصرف العربي الدولي

16.540 جنيه مصري للشراء.

16.640 جنيه مصري للبيع.

البنك الأهلي المصري

16.570 جنيه مصري للشراء.

16.670 جنيه مصري للبيع.

بنك مصر

16.570 جنيه مصري للشراء.

16.670 جنيه مصري للبيع.

البنك المصري الخليجي

16.570 جنيه مصري للشراء.

16.670 جنيه مصري للبيع.

بنك اتش اس بى سى HSBC

16.570 جنيه مصري للشراء.

16.670 جنيه مصري للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولى

16.560 جنيه مصري للشراء.

16.660 جنيه مصري للبيع.

بنك قناة السويس

16.560 جنيه مصري للشراء.

16.650 جنيه مصري للبيع.

بنك كريدى أجريكول

16.560 جنيه مصري للشراء.

16.660 جنيه مصري للبيع.

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

16.560 جنيه مصري للشراء.

16.660 جنيه مصري للبيع.

بنك بلوم

16.560 جنيه مصري للشراء.

16.660 جنيه مصري للبيع.

بنك التعمير والإسكان

16.560 جنيه مصري للشراء.

16.660 جنيه مصري للبيع.

البنك الأهلى اليوناني

16.560 جنيه مصري للشراء.

16.660 جنيه مصري للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات

16.560 جنيه مصري للشراء.

16.660 جنيه مصري للبيع.

بنك الإستثمار العربي AIB

16.550 جنيه للشراء.

16.650 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

16.550 جنيه مصري للشراء.

16.650 جنيه مصري للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB)

16.550 جنيه مصري للشراء.

16.650 جنيه مصري للبيع.

المصرف المتحد

16.550 جنيه مصري للشراء.

16.650 جنيه مصري للبيع.

بنك مصر إيران التنمية

16.550 جنيه مصري للشراء.

16.650 جنيه مصري للبيع.

البنك المركزى المصرى

16.544 جنيه مصري للشراء.

16.668 جنيه مصري للبيع.