الدولار الأمريكي (USD) ينخفض أمام الدينار الكويتي(kwd) إلى 0,308 واليورو (€) يرتفع إلى 0,326

أفادت وكالة الأنباء الكويتية بأن الدولار الأمريكي قد انخفض صباح اليوم أمام الدينار الكويتي بنسبة 0,03% إلى مستوى 0,308 دينار.

أسعار الدينار- المصدر كونا

وعلى الجانب الآخر، فقد ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 0,15 في المئة إلى مستوى 0,326 دينار، وذلك بالمقارنة مع أسعار الصرف في يوم الخميس الماضي.

وفي نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني، صرح البنك المركزي الكويتي، أن سعر الصرف الخاص بالجنيه الاسترليني قد ارتفع بنسبة 0,39% إلى مستوى 0,374 دينار، بينما انخفض الفرنك السويسري بنسبة 0,50% إلى مستوى 0.342، وفي الجانب الآخر استقر الين الياباني عند مستوى 0,002 دينار.

جدير بالذكر أن أسعار الصرف التي تم الإعلان عنها من قبل البنك المركزي الكويتي، هي أسعار لمتوسط أسعار العملة اليوم، ولا تعكس بأي حال الأسعار الفعلية للبيع والشراء.