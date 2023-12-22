الدوحة تستضيف الاجتماع الـ 63 لاتحاد غرف دول مجلس التعاون

إستقبلت غرفة تجارة وصناعة قطر، الاجتماع الـ 63 لمجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة القطرية الدوحة، برئاسة رئيس اتحاد الغرف الخليجية حسن بن معجب الحويزي، ومشاركة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، ومشاركة رؤساء الغرف الخليجية.

مبنى غرفة قطر التجارية

مناقشة عدد من الموضوعات

وشهد الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات في إطار تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي الخليجي وانعكاس ذلك على التجارة البينية الخليجية ورفعها إلى مستويات أعلى.

وفي هذا السياق تحدث الحويزي قائلًا أن القطاع الخاص الخليجي حقق في العديد من المؤشرات العالمية كالتنافسية وغيرها، وتعد دول المجلس من بين أهم الاقتصادات العالمية، من خلال نمو الاستثمارات المحلية والدولية، والقطاعات الواعدة كالتقنية والسياحة.

وأشار الحويزي إلى أن الاتحاد عمل خلال الفترة الماضية مع الجهات الحكومية الخليجية على المشاركة في رسم السياسات الاقتصادية من خلال تقديم الدراسات والتقارير التي تعكس رأي القطاع الخاص الخليجي في القضايا ذات الشأن الاقتصادي.

إنجازات الغرفة

وأكد الحويزي أن الغرفة حصدت العديد من المنجزات أبرزها إنهاء 25 موضوعاً من أصل 58 موضوعاً، تم مناقشتها في اللقاءات التشاورية مع أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول المجلس، والمشاركة الدائمة مع هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي، وغيرها من المنجزات.

وفي السياق ذاته أكد الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر أن مجلس التعاون الخليجي يملك المقومات التي تجعل منه تحالفاً إقليمياً اقتصادياً قادراً على أن يفرض نفسه على الساحة الاقتصادية العالمية، بفضل ما حباه الله من موارد طبيعية وموقع جغرافي متميز وعلاقات متينة مع أغلب الكيانات والتحالفات الاقتصادية العالمية.

وإشتمل جدول أعمال الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع السابق لمجلس الاتحاد، والإعلان عن انتقال رئاسة الاتحاد للدورة (23) إلى غرفة تجارة وصناعة عمان بدءاً من 10 فبراير 2024 وحتى 9 فبراير 2026، ومتابعة قرارات الاجتماع 62 لمجلس الاتحاد، ومشروع برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد للعام 2024، ومشروع الموازنة التقديرية للعام 2024.

تجدر الإشارة إلى أن غرفةقطر هي واحدة من أقدم الغرف التجارية بدول مجلس التعاون الخليجي ولها العديد من الإنجازات في مجال عملها.