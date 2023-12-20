الدهب ركب الريح .. أسعار الذهب تُحلق في السماء وتصل لأرقام قياسية

واصلت أسعار الذهب في الارتفاع لليوم التالي على التوالي، لتصل لأرقام قياسية لم يصلها المعدن الأصفر من قبل، هذا الارتفاع بسوق الصاغة المصرية، جاء انعكاساً لارتفاع الأسعار العالية التي تخطت 2030 دولار.

سعر الذهب الآن

جرام الذهب عيار 21 بـ3000 جنيه

مع وصول سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شعبية إلى 3000 جنيه يكون الذهب قد حقق رقماً قياسياً جديداً، فبالرغم من الارتفاعات التي شهدتها أسعار المعدن النفيس منذ اشتعال الحرب في أوربا، والتي أشعلت بدورها أسعار الذهب، إلا أن هذه القيمة تتفوق على ما سبقها.

يأتي هذا الارتفاع بعد الاجتماع الأخير للبنك الفيدرالي الأمريكي الذي شهد تثبيت لسعر الفائدة، كما وضع توقعات بخفض سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس خلال العام القادم، الأمر الذي دفع الكثير للاستثمار في الذهب باعتباره أفضل مخزن قيمة في الوقت الحالي، بوصفه الملاذ الآمن وقت الاضطرابات الاقتصادية.

وتعليقاً على قرارات الفيدرالي الأمريكي، قال مات سيمبسون، أحد كبار المحللين في سيتي إندكس، أنه من المؤكد أن أسعار الذهب قد تصل لمستويات قياسية جديدة خلال عام 2024، وأن من يتوقع خفض أسعار الفائدة في مارس القادم قد يصاب بخيبة أمل.

أسعار الذهب الآن في مصر

سعر جرام الذهب عيار 14 في منتصف تعاملات اليوم 2000 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18 في منتصف تعاملات اليوم 2571 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21 في منتصف تعاملات اليوم 3000 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 24 في منتصف تعاملات اليوم 3429 جنيه.

سعر الجنيه الذهب 24000 جنيه.

أسعار الذهب في السعودية

أسواق الذهب السعودية لم تختلف كثيراً عن الأسواق المصرية والعالمية، حيث حقق الذهب ارتفاعاً جديداً اليوم وفقاً لما يلي: