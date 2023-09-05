الخير كابيتال تُعلن موعد اكتتاب شركة المتحدة للصناعات التعدينية في السوق الموازي

أعلنت شركة الخير كابيتال باعتبارها المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب في الطرح العام الأول لشركة المتحدة للصناعات التعدينية عن نية الشركة في طرح حوالي 12.50% من العدد الكلي لأسهمها في السوق الموازي، وسوف تضع الشركة نشرة الاكتتاب الخاصة بها لتوضيح الخطة الزمنية للاكتتاب وعدد الأسهم المطروحة ونسبة الاكتتاب لكل مستثمر.

موعد اكتتاب شركة المتحدة للصناعات التعدينية

من جانبها أعلنت شركة الخير كابيتال عن موعد اكتتاب أسهم شركة المتحدة للصناعات التعدينية حيث يكون ذلك يوم الثلاثاء 11/03/1445هـ (الموافق 26/09/2023م) ويستمر لمدة خمسة (5) أيام تنتهي بانتهاء يوم الاثنين 17/03/1445هـ (الموافق 02/10/2023م).

جاء ذلك بعد أن حصلت الشركة على الموافقة من قِبل هيئة السوق المالية السعودية على طرح أسهمها بتاريخ 1444/11/23هـ (الموافق 2023/06/12م)، وموافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 1444/12/02هـ (الموافق 2023/06/20م) على تسجيل وطرح أسهم الشركة للاكتتاب في السوق الموازية.

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المستشار المالي ومدير الاكتتاب

سوف تكون شركة الخير كابيتال هي المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب والطرح العام الأول لشركة المتحدة للصناعات التعدينية، والجدير بالذكر أن الشركة تعمل في مجال التصنيع التعديني ولديها رأس مال مرتفع، وقريبًا سوف يتم الإعلان عن تفاصيل عدد الأسهم المخصصة لكل فرد أو فئة وكذلك المؤهلين للاكتتاب في هذا الطرح.