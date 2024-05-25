الخبير الاقتصادي نضال أبو زكي : “رؤية دبي في السنوات الماضية رؤية متوازنة وفرت بيئة حاضنة للاستثمارات المتنوعة” | فيديو

استضاف استوديو مساء الإمارات الخبير الاقتصادي نضال أبو زكي، وتناول الحوار الكثير من الجوانب الاقتصادية، وتأثير استراتيجية جودة الحياة في دبي على الاقتصاد المحلي ونمو الاقتصاد في الفترة القادمة لدولة الإمارات العربي المتحدة.

وقال الدكتور نضال أبو زكي : “أن من مستهدفات هذه الاستراتيجية الجديدة هي استقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية، وتوفير بيئة حاضنة لأصحاب المواهب وأصحاب رؤوس المال للاستثمار والعيش، وهي منظومة متكاملة”.

وأضاف أبو زكي: “وإذا لاحظنا رؤية دبي على مدار السنوات الماضية سنرى أنها رؤية متوازنة، استهدفت تحسين البنية التحتية، توفير الخدمات الإلكترونية، والمساعدة على إقامة اقتصاد متنوع من الصناعة إلى التجارة إلى السياحة، فكانت رؤية شاملة نوعت الاقتصاد وفرت بيئة حاضنة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات”.

كما علق نضال أبو زكي على رؤية دبي في مواكبة اقتصاد دبي للاقتصاد العالمي وتركيزها على الذكاء الاصطناعي، وعلى إنترنت الأشياء، ومقدرة مدينة دبي على تحقيق إنجازات فريدة في المجال الاقتصادي والاستثمارات المتنوعة.

وتناول لقاء الخبير الاقتصادي نضال أبو زكي عبر تليفزيون الظفرة الكثير من الموضوعات الاقتصادية الهامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكان لقاء مثمر لمتابعين برنامج مساء الإمارات.