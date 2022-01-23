سعر الذهب اليوم الأحد 23 يناير وتوقعات بوصول الجرام لـ1000 جنيه

إسلام عوض

شهد سعر الذهب اليوم الأحد 23 يناير الجاري انخفاض طفيف في سعر الجرام بمقدار 5 جنيهات، وذلك مقارنةً بأسعار الأمس، ومنذ نهاية العام الماضي وأسعار الذهب في تأرجح واضح ما بين صعود وهبوط، وذلك وسط حالة من الركود في البيع والشراء بالرغم من مرو العديد من الأعياد مثل عيد الميلاد المجيد والكريسماس.

سعر الذهب اليوم الأحد 23 يناير وتوقعات بوصول الجرام لـ1000 جنيه

سعر الذهب اليوم

وكانت أسعار الذهب قد شهدت خلال الأيام القليلة الماضية زيادة بنحو 15 جنيه في الجرام، وذلك نتيجة ارتفاع السعر العالمي وأسعار بورصة الذهب، وقال مستشار وزير التموين لشئون الذهب الدكتور ناجي فرج، أن سعر الذهب لا سقف له، وقد يصل سعر الجرام من عيار 21 إلى 1000 جنيه خلال الفترة المقبلة.

وحول قرار ختم الذهب بالليزر، أشار ناجي إلى أن هذا الأمر طبيعي في ظل سياسة الرقمنة التي تسير مصر باتجاهها وبقوة، وأضاف أن ختم الليزر لا يشوه الذهب، ويحفظ جميع المعلومات عن تصنيع أي قطعة ذهبية وحتى وصولها للمستهلك، مؤكداً عدم وجود أي تأثيرات لهذا القرار على الذهب المختوم بالأختام التقليدية.

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سعر الذهب اليوم الأحد 23 يناير وتوقعات بوصول الجرام لـ1000 جنيه 1 23/1/2022 - 12:31 م

وحول سعر الذهب اليوم الأحد 23 يناير فقد جاء وفق ما يلي

سعر الذهب اليوم من عيار 14 533 جنيه للجرام
سعر جرام الذهب عيار 18 686 جرام
سعر الجرام عيار 21 800 جنيه
أما سعر الذهب عيار 24 فسجل اليوم 914 جنيه للجرام

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.


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