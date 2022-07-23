الحقي اشتري وخزني الفراخ برخص التراب.. أسعار الدواجن اليوم السبت في جميع الأسواق والمحلات

أسعار الدواجن اليوم، استقرت جميع أنواع أسعار الدواجن عند نفس جميع أسعار أمس، حيث أن قد تم تحديث جميع أسعار الدواجن من خلال الأيام الماضية في بورصات الدواجن، وذلك بعد أن قد شهدت أسعار الدواجن انخفاض كبير من خلال الأسبوع الفائت، حيث أن قد يتوقعوا جميع التجار بأن قد يتم ارتفاع أسعار الدواجن مع دخول فصل الشتاء، تابعوا معنا لكي نعرف الأسعار الأساسية في هذا اليوم.

أسعار الدواجن اليوم

في بعض الأيام قد تكون أسعار الدواجن اليوم في ارتفاع مستمر وأيضاً في انخفاض مستمر، ولذلك فقد تكون أسعار الدواجن غير مستقرة نهائياً وتختلف الأسعار من اليوم إلى الثاني وذلك الأمر قد يرجع إلى ارتفاع أو انخفاض أسعار الأعلاف حيث أن هذه الوسيلة الوحيدة التي تعمل على تغذية جميع أنواع الدواجن، حيث أن قد يوجد الكثير من الأنواع المختلفة للأعلاف.

سعر الدواجن في الأسواق المصرية

وفي هذه السطور سوف نوضح لكم أسعار الدواجن اليوم، لأن هذه الفقرة الذي يكون عليها بحث كبير من جميع المواطنين الذين يرغبون في شراء الدواجن، تابعوا معنا حتى انتهاء السطور القادمة.

يعادل سعر كيلو الفراخ البيضاء الى سعر 30 حتى 31 جنيه مصري للكيلو.

يعادل سعر كيلو الفراخ الأمهات اليوم الى سعر 26 حتى 27 جنيه مصري للكيلو.

يعادل سعر كيلو الفراخ البلدي الى سعر 48 جنيه مصري للكيلو.

يعادل سعر كيلو لحم البط في هذا اليوم الى سعر 50 جنيه مصري للكيلو.

يعادل سعر كيلو البانيه بسعر 70 حتى 100 جنيه مصري للكيلو.

يعادل سعر كيلو الاجنحة اليوم الى سعر 16 جنيه مصري للكيلو.

أسعار الكتاكيت اليوم

تختلف أسعار الكتاكيت مع اختلاف أسعار الدواجن اليوم وذلك يرجع أيضاً إلى اختلاف أسعار الأعلاف لأن أيضاً الكتاكيت تتغذى من الأعلاف، تابعوا معنا لكي نتعرف على أسعار الكتاكيت.