الجزيرة كابيتال” تنشر أفضل خيارات الأسهم السعودية 2024

أكدت شركة “الجزيرة كابيتال”، ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية “تاسي”،في بداية سنة 2024، فيما توقعت ارتفاع السيولة في نفس السوق.

كشفت “الجزيرة كابيتال” في بيان لها، أن حساباتها تشير إلى قيمة عادلة عند 13132 نقطة، فيما أكدت قيمتها العادلة أن الارتفاع سيكون بنسبة 13.1%.

وأشارت الى أن هذه التوقعات جد إيجابية، بالنسبة لقطاعات عدة مثل: قطاعات البنوك، الخدمات التقنية، والسياحة…

في نفس التقرير، قالت “الجزيرة كابيتال” أن أفضل الخيارات المتاحة هي: مصرف الانماء، مصرف الراجحي، اس تي سي، سابك والخدمات الأرضية.

ونوهت إلى أن السوق السعودية، ستكون المسيطرة على نشاط الاكتتابات العامة الأولية في جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بقيادة المملكة.

في الاخير، أشارت إلى أن هناك نمو في الاقتصاد السعودي، بسبب توسع القطاع وانخفاض مستويات البطالة في المملكة العربية السعودية.