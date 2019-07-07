الجرام عامل كام.. اعرف سعر الذهب اليوم الأحد 7-7-2019 بمصر والسعودية

سجل سعر الذهب اليوم استقرار تام بالتزامن مع العطلة الخاصة بسوق الصاغة عند نفس المتوسطات التي سجلها أمس، جديراً بالذكر أن أسعار الذهب في تعاملات أمس السبت قد شهدت تراجع كبير في سعر الجرام الواحد بنحو 7 جنيهات عقب انخفاض سعر الأوقية عالمياً بنحو 14 دولار، وسجل متوسط سعر أوقية الذهب طبقاً لأخر تقارير عند 1399 دولار، وسجل الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من فئة عيار 21 من الذهب بنحو 5144 جنيه.

سعر الذهب اليوم

استقر سعر الذهب اليوم الأحد في مصر ليُسجل عيار 21 الأكثر طلباً من قبل المواطنين في محلات الصاغة عند 643 جنيه مقابل الجرام الواحد، وسجل عيار 18 مع تعاملات الأحد عند 552 جنيه مقابل الجرام بدون قيمة المصنعية، وإليكم جدول أسعار الذهب اليوم الأحد بدون المصنعية.

الوحدة السعر بالجنيه المصري للجرام عيار 24 734 إلى 736 عيار 21 642 إلى 644 عيار 18 550 إلى 552 الجنيه الذهب 5,136 إلى 5,152 أوقية الذهب 1399 دولار

وسجل متوسط سعر جرام عيار 22 بنحو 675 جنيه، بينما تراوح سعر جرام عيار 14 للجرام ما بين 428 و 429 جنيه، ونتابع معكم أسعار الذهب في مصر على مدار اليوم ورصد أحدث تقارير خاصة بالمغدن الأصفر حالة وجود تغييرات في قيمة الأوقية عالمياً.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

بالتزامن مع ثبات سعر الأوقية عند نفس المتوسطات التي سجلتها أمس السبت، استقرت كافة أسعار الذهب اليوم في السعودية، وسجل الجنيه الذهب مقابل الريال السعودي بنحو 1181 ريال، بينما سجل عيار 24 للجرام 168.75 ريال.

واستقر سعر جرام عيار 18 عند 126.56 ريال، علماً بأن أسعار الذهب في الجدول السابق مُحدثة وفق أخر تقارير صادرة من محلات الصاغة.