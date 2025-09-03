التضخم في تركيا يتباطأ بشكل غير متوقع إلى 33%

شهد الاقتصاد التركي خلال شهر أغسطس 2025 تراجعًا طفيفًا في معدل التضخم السنوي، حيث بلغ 33% مقارنة بـ 33.5% في يوليو الماضي، وفق بيانات هيئة الإحصاء التركية “توركستات”، ورغم هذا الانخفاض المحدود، إلا أنه جاء أعلى من توقعات المحللين الذين رجحوا هبوط المؤشر إلى نحو 32.6%، ما يعكس استمرار قوة الطلب الاستهلاكي الذي يضغط على الأسعار.

تراجع التضخم أقل من التوقعات رغم الضغوط الاقتصادية

أما على المستوى الشهري، فسجل التضخم ارتفاعًا بنسبة 2.04% مقابل 2.06% في يوليو، متجاوزًا التقديرات الاقتصادية التي توقعت زيادة لا تتعدى 1.75%، الأمر الذي يعزز القلق بشأن صعوبة السيطرة على الضغوط التضخمية.

اضطرابات سياسية تزيد الضغط على الأسواق

تزامن التقرير الاقتصادي مع أزمة سياسية جديدة في تركيا، حيث أصدرت محكمة في إسطنبول قرارًا بإقالة عدد من المسؤولين المحليين المنتمين إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض (CHP)، ما أثار تكهنات حول مستقبل قيادة الحزب، وانعكست هذه التطورات سريعًا على الأسواق، إذ تراجعت الأسهم التركية بنسبة 5.9%، وارتفعت عوائد السندات الحكومية، ما زاد من التوتر في بيئة اقتصادية تعاني أصلًا من ضغوط التضخم وأسعار الصرف.

سياسة نقدية مثيرة للجدل

رغم هذه التحديات، واصل البنك المركزي التركي خطواته نحو التيسير النقدي، حيث خفض سعر الفائدة الرئيسي في يوليو بمقدار 3 نقاط مئوية ليصل إلى 43%، في أول تقليص منذ أربعة أشهر، وأشار البنك إلى احتمال استمرار هذا النهج، لكن محافظه فاتح قره خان حذّر من أن عدم الاستقرار في توقعات التضخم قد يعقد قرارات السياسة النقدية.

توقعات النمو والتضخم

ويتوقع البنك المركزي أن ينخفض معدل التضخم بنهاية العام الجاري إلى ما بين 25% و29%، بينما تتوقع الأسواق أن يستقر قرب 30%، وهو ما يتماشى مع استمرار الضغوط السعرية، وفي المقابل، أظهرت بيانات رسمية أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 4.8% في الربع الثاني من 2025، مدفوعًا بزيادة الطلب المحلي، وهو ما يعزز المخاوف من أن البنك المركزي قد يواجه صعوبة في الاستمرار بخفض الفائدة دون إشعال موجة تضخمية جديدة.

مخاطر مستقبلية

وفي السياق ذاته، حذرت كبيرة اقتصاديي “بلومبرغ”، سيلفا بهار بازكي، من مخاطر عدة تهدد استقرار الأسعار، أبرزها احتمال تراجع الليرة التركية بشكل حاد وارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة التوترات الجيوسياسية، وأكدت أن هذه التحديات قد تحد من قدرة البنك المركزي على المضي قدمًا في سياسة التيسير النقدي، مع بقاء احتمالية التراجع عن خفض الفائدة مطروحة على الطاولة إذا تفاقمت الضغوط.