توقعات خبراء الإقتصاد بشأن التضخم الأوروبي

يرى اقتصاديو خمس بنوك كبرى، تواصل ارتفاع معدل التضخم في أوروبا، وذلك مع اقتراب موعد إصدار مكتب الإحصاء الأوروبي بيان معدل التضخم لشهر أكتوبر، حيث تشير التوقعات بأن يصل معدل التضخم الرئيسي لمنطقة اليورو نحو 9.8% على أساس سنوي خلال أكتوبر الجاري مقابل 9.9% خلال سبتمبر الماضي.

توقعات كومرتس بشأن التضخم الأوروبي

وتشير التوقعات إلى وصول معدل التضخم الأساسي إلى 4.8% على أساس سنوي في أكتوبر، مقابل 4.8% في سبتمبر.

وفي هذا النسق، يرى خبراء بنك كومرتس أن هناك إحتمالًا لإرتفاع معدل التضخم لمنطقة اليورو ليصل إلى 10.0% خلال أكتوبر مقابل 9.9% في نهاية سبتمبر، وأيضا توقع الاقتصاديون في بنك دانسك ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 10.8% مقابل 9.9% في سبتمبر، وذلك بعد صدور نتائج التضخم الأعلى في إيطاليا وألمانيا.

كيف يرى خبراء سوسيتيه جنرال التضخم الأوروبي ؟

كما توقع محللوا بنك سوسيتيه جنرال ارتفاعات جديدة لمنطقة اليورو لتصل إلى 10.7% في أكتوبر، وأيضا توقع خبراء سيتي بنك وصول التضخم إلى 10.0% في منطقة اليورو بنهاية شهر أكتوبر.

وتوقع الاقتصاديون لبنك تي دي آس ارتفاع معدل التضخم ليبلغ 10.8% لشهر أكتوبر مقابل 9.9% في شهر سبتمر الماضي، بسبب ارتفاع معدلات التضخم لدى كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا.