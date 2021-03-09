البيتكوين والايثريوم يقفزان إلى مستويات أعلى

افتتح اليوم سوق التداول على مفاجأة البيتكوين والايثريوم يرتفعان بشكل جنوني ومن شمعة خضراء واحد مشكلان قمم جديدة ومهمة حسب شارة التحليل حيث قفز البيتكوين 50000 دولار إلى 55000 دولار وقفز الايتريوم من 1700 دولار إلى1900 دولار.

البيتكوين والايثريوم هما مستقبل العملات الرقمية

أضحى المستثمرون والمضاربون على العملات الرقمية يربطون نجاح تداولهم بارتفاع BTC و ETH والذي ترتفع معهما امعظم لعملات الكلاسيكية الأخرى مثل LTC و XRP و WAVES و DASH..الخ.

الحيتان و صناع السوق يتلاعبون بالاسعار

كما ينتظر المستثمرون على العملات الصغيرة تصحيح البيتكوين من حين لاخر ليفتح المجال امام العملات المئة الاولى كي ترتفع مجدا ولكن صناع السوق صاروا يتلاعبون بأسعارها وذلك بتجميعها وشرائها من القيعان وبأرخص الأسعار وبيعها مع كل تصحيح للبيكوين عن طريق البامب وليس عن طريق صعود طبيعي وهذا ما يضر بسمعة بعض المنصات الشهيرة كمنصة باينص

البيتكوين والايثريوم إلى أين

يتوقع المحللون الفنيون أن البيتكوين سوف يصل إلى 100 ألف دولار خلال فترة وجيزة في حال تجاوز الستين ألف كما أن الاثريوم سوف يتخطى 5000 دولار خلال سنة 2021 في حال لو بقي السوق منتعشا وبحجم تداول واحد تريلون دولار.