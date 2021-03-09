البيتكوين والايثريوم يقفزان إلى مستويات أعلى

بواسطة نوال

افتتح اليوم سوق التداول على مفاجأة  البيتكوين والايثريوم  يرتفعان بشكل جنوني ومن شمعة خضراء واحد مشكلان قمم جديدة ومهمة حسب شارة التحليل حيث قفز البيتكوين  50000 دولار إلى 55000 دولار وقفز الايتريوم من 1700 دولار إلى1900 دولار.

البيتكوين والايثريوم يقفزان إلى مستويات أعلى

البيتكوين والايثريوم هما مستقبل العملات الرقمية

أضحى المستثمرون والمضاربون على العملات الرقمية يربطون نجاح تداولهم بارتفاع BTC و ETH والذي ترتفع معهما امعظم لعملات الكلاسيكية الأخرى مثل LTC و XRP و WAVES و DASH..الخ.

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الحيتان و صناع السوق يتلاعبون بالاسعار

كما ينتظر المستثمرون على العملات الصغيرة  تصحيح البيتكوين من حين لاخر ليفتح المجال امام العملات المئة الاولى كي ترتفع مجدا ولكن صناع السوق صاروا يتلاعبون بأسعارها وذلك بتجميعها وشرائها من القيعان وبأرخص الأسعار وبيعها مع كل تصحيح للبيكوين عن طريق البامب وليس عن طريق صعود طبيعي وهذا ما يضر بسمعة بعض المنصات الشهيرة كمنصة باينص

البيتكوين والايثريوم  إلى أين

يتوقع المحللون الفنيون أن البيتكوين سوف يصل إلى 100 ألف دولار خلال فترة وجيزة في حال تجاوز الستين  ألف كما أن الاثريوم سوف يتخطى 5000 دولار خلال سنة 2021  في حال لو بقي السوق  منتعشا وبحجم تداول واحد تريلون دولار.

البيتكوين والايثريوم يقفزان إلى مستويات أعلى
البيتكوين والايثريوم يقفزان إلى مستويات أعلى

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نوال

من الجزائر مستوى التعليم تخصص آداب والفلسفة، كاتبة محتوى في مختلف المجالات، حاصلة على عدة دورات من جامعات أمريكية أهمها دورة علم السعادة خبرة تفوق العشرين سنة في الطبخ والتجميل الطبيعي وطب الأعشاب، بالإضافة الى معرفة كبيرة بمجال التنمية البشرية الموسيقى والسياحة وعلم الفلك و التقنية والفوركس والعملات الرقمية وشيئ من علم النفس ،عملت ك فري لانسر على النت في مجالات عديدة كالتداول والكتابة على المواقع.
اطور نفسي دائما بمهارات شتى لمواكبة العصر والتطور العلمي والتكنولوجي.


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