هزَّات قوية في عالم “العملات المشفرة”، البيتكوين دون 20 ألف و”بلوك فاي” يعلن تخفيض الوظائف

هزات كبيرة لا زالت تضرب أسواق العملات الرقمية مع انخفاض العملة المشفرة الرئيسية “بيتكوين” للمرة الاولى منذ 16 ديسمبر 2020، إلى ما دون 20ألف دولار أمريكي مع فقدان ما نسبته 6.98 في المئة في تعاملات اليوم.

البيتكوين ينخفض بنسبة 6،50% في أكثر من 20 بورصة

هذا وقد أظهرت بيانات التعامل على منصة Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة من حيث حجم التداول، انخفاضاً حاداً للبيتكوين بنسبة 6.98% ابتداءً من 10:00 بتوقيت موسكو إلى 19.487 ألف دولار.

وقد أوضح موقع CoinMarketCap، أنَّ متوسط سعر البيتكوين في أكثر من 20 بورصة، قد انخفض بنسبة 6.50% لتصل إلى 19554 ألف دولار.

منصات توقف عمليات السحب وبنوك تعلن تخفيض الوظائف

وكانت جميع العملات الإلكترونية قد تعرَّضت لهزة قوية في وقت سابق، بعد أن أوقفت منصة الإقراض المشفرة “سيلزيوس” عمليات السحب مؤقتاً، وهو ما يثير الكثير من المخاوف حول الملاءة المالية في الشركة التي يمكن أن تنتشر إلى أجزاءٍ أخرى من السوق، وعزز تلك المخاوف إيقاف أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم “بينانس” لعمليات السحب أيضاً، كما أعلن بنك العملات المشفرة “بلوك فاي” عن تخفيض الوظائف نظراً لتأثير اضطراب السوق على الشركات.