البورصة تحقق ربح 6,6 مليار جنيه مصري..الثلاثاء

ينشر لكم موقع “نجوم مصرية” آخر أخبار البورصة اليوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس الجاري، حيث إرتفعت مؤشراتها إرتفاعاً مفاجئاً، فنلاحظ وجود زيادة في رأس المال السوقي بمقدار 6,6 مليار جنيه مصري، مع دعم مشتريات المستثمرين المصريين، حتى سجل في ختام يوم الثلاثاء ما يقارب 762 مليار جنيه مصري.

تفاصيل أكثر عن المؤشرات الصاعدة

ننشر لكم الآن تفاصيل أكثر عن مؤشرات البورصة يوم الثلاثاء، حيث إرتفع المؤشر الرئيسى للسوق EGX30 بمقدار 0.86%، ليقف عند مستوى 14428.08 نقطة، ونلاحظ كذلك إرتفاع مؤشر “EGX30 Capped” بمقدار 1.13%، ثم وقف عند حد 17743.63 نقطة، وإزداد كذلك مع تلك المؤشرات مؤشر EGX50 حيث كانت الزيادة بنسبة 1.8%، ثم وقف عند حد 2172.83 نقطة.

نلاحظ كذلك ضمن المؤشرات صعود مؤشر EGX ESG بمقدار 1.12%، حتى وقف عند حد 2235.5 نقطة، ومع ذلك لم يتوقف الصعود على هذه المؤشرات الكبرى فقط، بل إستمر الصعود حتى مع المؤشرات الصغرى، فنلاحظ صعود مؤشر EGX70 للسهوم الصغيرة المتوسطة، بمقدار 0.91%، حتى وقف عند حد 551.08 نقطة، وإرتفع كذلك مؤشر EGX100 بمقدار 0.94%، ثم وقف عند حد 1443.44 نقطة.

تعاملات الإتجاه البيعى والشراء

أما بالنسبة لتعاملات العرب والأجانب في مجال الإتجاه البيعي، فنلاحظ أنه تم تسجيل صافى بيع 19.97 مليون جنيه، ثم 122.49 مليون جنيه على الترتيب، في حين أن تعاملات المستثمرين المصريين في إتجاء الشراء، تم تسجيل صافى شراء 142.47 مليون جنيه، أما لقيم التداول فقد سجلت نحو 1.05 مليار جنيه، بعد أن تم التداول على 271.76 مليون سهم عبر 26.71 ألف صفقة تم تنفيذها