محافظ البنك الاتحادي الألماني: المركزي الأوروبي سيواصل رفع سعر الفائدة

قال عضو البنك المركزي الأوروبي ومحافظ البنك الاتحادي الألماني يواكيم ناجل أن المركزي الأوروبي لا يزال بعيدا عن هدفه المتعلق بكبح التضخم، بسبب استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة؛ الأمر الذي يتطلب من المركزي الأوروبي إستمرار رفع أسعار الفائدة.

وفي هذا الشأن، أكد نائب المركزي الأوروبي لويس دي جيندوس أمس الاثنين، أن البنك سيستمر في رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر خلال الفترة القادمة، كما ذكر بأن سياسة التشديد النقدي لدى المركزي الأوروبي لمحاربة التضخم ليست كافية حتى الآن.

الجدير بالذكر أن محافظ الإتحادي قال في وقت سابق أنه يجب على المركزي الأوروبي أن ينتهج سياسة التشديد الكمي؛ جنبا إلى جنب مع التشديد النقدي، حيث أوصى بأهمية بدء البنك في بيع حيازاته من السندات بالربع السنوي الأول من العام المقبل كجزء من خطواته للسيطرة على معدل التضخم المرتفع.