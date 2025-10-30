البنك المركزي الأوروبي يثبت أسعار الفائدة عند مستوى 2%

أعلن البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، عن تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 2%، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق والمحللين الماليين، ويأتي القرار في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، إلى جانب مؤشرات على استقرار معدلات التضخم بعد فترة طويلة من الارتفاعات المتتالية التي شهدتها دول الاتحاد الأوروبي خلال العامين الماضيين.

سياسة حذرة وسط تباطؤ النمو واستقرار الأسعار

وأوضح البنك المركزي الأوروبي أن قرار التثبيت يأتي في إطار نهج حذر يهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار دون الإضرار بوتيرة التعافي الاقتصادي، ويعكس القرار رغبة المؤسسة الأوروبية في تجنب اتخاذ إجراءات قد تزيد الضغوط على الاقتصادات الأضعف داخل منطقة اليورو، خاصة مع استمرار التحديات العالمية في مجالات الطاقة وسلاسل الإمداد.

تصريحات كريستين لاغارد

من جانبها، أكدت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن القرار يستهدف تحقيق التوازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي، مشددة على أن البنك سيواصل مراقبة البيانات الاقتصادية عن كثب قبل اتخاذ أي قرارات جديدة تتعلق بأسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة.

وقالت لاغارد في تصريحاتها إن “المرحلة الحالية تتطلب التحرك بحذر وتقييم المؤشرات الاقتصادية بدقة لضمان استقرار الأسعار واستدامة النمو في منطقة اليورو”.

قراءة الخبراء للقرار

ويرى عدد من المحللين أن تثبيت الفائدة يعكس موقفًا متوازنًا من قبل البنك المركزي الأوروبي، إذ يسعى لتفادي تشديد السياسة النقدية بشكل قد يضعف النشاط الاقتصادي، وفي الوقت نفسه لا يريد التسرع في خفض الفائدة قبل التأكد من تراجع معدلات التضخم بشكل مستدام.

وأشار الخبراء إلى أن استقرار التضخم وتباطؤ الطلب المحلي في بعض الاقتصادات الكبرى مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، يمثلان مؤشرات داعمة لقرار التثبيت، في انتظار ما ستسفر عنه البيانات الاقتصادية للربع الأخير من العام الحالي.