البنك الدولي: توقعات بتفوق اقتصاد الخليج عالمياً ونمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% العام القادم

يشهد الاقتصاد العالمي تعثرات متكررة خلال الآونة الأخيرة، والتي خلفت وراءها ارتفاعات كبيرة في معدلات التضخم، مما جعل البنوك المركزية تلجأ إلى رفع معدلات الفائدة أكثر من مرة للتخفيف من آثار التضخم، حيث توقع البنك الدولي أن ارتفاع معدلات التضخم وكذلك أسعار الغذاء سوف تشكل تحدياً كبيراً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونشر موقع skynewsarabia تقرير المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي أعلن عنه البنك الدولي.

توقعات البنك الدولي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أعلن البنك الدولي عن تخفيض توقعاته للنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3% خلال العام الجاري، وذلك بعد أن حققت المنطقة نمواً بنسبة 5.8% خلال العام الماضي 2022، وكانت تشير التوقعات السابقة إلى نسبة نمو تصل 3.2% قبل أن يعود البنك الدولي ويعلن عن تخفيض تلك النسبة، كما خفض البنك الدولي توقعاته لنمو دول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من النصف، من 7.2 بالمئة في عام 2022 إلى 3.2 بالمئة في عام 2023، ويرجع ذلك إلى تراجع أسعار النفط خلال العام الماضي، مع توقعات بأن يكون اقتصاد عُمان الأسرع نمواً داخل المجلس بنسبة 4.3 بالمئة في عام 2023، كما يتوقع البنك الدولي أن ينمو اقتصاد المنطقة خلال 2024 بنسبة 3.1 بالمئة، وعلى الرغم من التباطؤ الأخير في نسب النمو في دول الخليج، فمن المتوقع أن تحقق قطر فائضاً في المالية العامة بنسبة 6.5%، والإمارات بنسبة تصل إلى 6.2% خلال العام الجاري.

توقعات البنك الدولى للاقتصاد المصرى

توقع البنك الدولي، أن تشهد الدول النامية المستوردة للنفط نسبة نمو تصل إلى 3.6% خلال العام الجاري 2023، ونسبة تصل إلى 3.7% خلال عام 2024، حيث تعكس تلك التوقعات، مدى زيادة توقعات النمو في مصر خلال الفترة القادمة، والتي من المتوقع أن تصل إلى 4% خلال عام 2024، وتدل تلك التوقعات على قوة مصر التنافسية المتزايدة خلال الفترة الأخيرة، والتي جاءت بناءاً على تخفيض سعر صرف الجنيه المصري مؤخرًا، ومن المتوقع أن تساهم نسب النمو العام في قطاع الخدمات، خاصة في قطاع السياحة وقناة السويس.