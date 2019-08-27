البنك الأهلي يعلن عن بديل شهادات قناة السويس التي تنتهي أغسطس الجاري

أعلن رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري علاء فاروق، عن البديل المتاح في الوقت الحالي لشهادات قناة السويس، ويستعد البنك لصرف 35 مليار جنيهاً مصرياً تمثل نسبة مئوية تصل إلى 60٪ من إجمالي قيمة تلك الشهادات، والتى تنتهي فترة استثمارها خلال شهر أغسطس الجاري لعام 2019م، التى مر على طرحها 5 سنوات، حيث بدأت يوم 4 من شهر سبتمبر لعام 2014 وحتى يوم 16 من شهر سبتمبر لعام 2014 والتي استثمر المصريون فيها نحو 64 مليار جنيه لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة في البنوك الحكومية .

خطة البنك الأهلي لصرف شهادات قناة السويس

وقد أوضح فاروق خلال تصريحه الصحفي أن البنك الأهلي المصري على استعداد تام لتحويل قيمة تلك الشهادات على حساباتهم حيث يمثل نسبة 99.9%من حائزيها من عملاء البنك الأهلى، مما يجعل عملية صرف قيمة الشهادات سهلة دون تزاحم على أفرع البنك المختلفة في جميع أنحاء الجمهورية، موضحًا أن عملية الصرف سوف تبدأ من يوم الخميس الموافق 5 سبتمبر المقبل 2019م، .

بدائل شهادات قناة السويس

أضاف رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري، إن شهادات قناة السويس لا تجدد، متوقعًا أن يبحث أصحابها عن بديل استثماري بديل، الذي سوف يكون الشهادات البلاتينية التي تتراوح فائدتها من 14% و 14.25% تصرف بشكل شهري أو ربع سنوي، كما أكد أن هناك شهادات ذات عائد متغير بفائدة تصل إلى 14.5%، فضلًا عن شهادات توفير لجميع العملاء .

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