البط بـ60 جنيهاً.. أسعار الدواجن وكرتونة البيض اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022

شهدت أسعار الدواجن والبيض استقرار ملحوظ في الأسواق في أثناء بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق لتاريخ 30 نوفمبر 2022، وذلك بعدما شهدت خلال الأيام القليلة الماضية زيادة بقيمة وصلت إلى 5 جنيهات في بعض الأنواع، بحسب ما جاء في بورصة الدواجن داخل البلاد، وذلك على إثر ما لحق بكافة السلع الاستهلاكية من ارتفاع ملحوظ في الأسعار خاصًة بعد قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة وتعويم الجنيه بشكل كامل أي يتحكم في تحديد قيمته العرض والطلب.

شهدت أسعار الدواجن ارتفاع نتيجة زيادة سعر الدولار أمام الجنيه خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث يستخدم الدولار في الحصول على مستلزمات الإنتاج من الخارج باستيراد نسبة كبيرة منها، ومن هنا تلحق زيادة دورية بالدواجن والبيض مع ارتفاع الدولار.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالكيلو

ارتفعت أسعار الدواجن في أثناء الأسابيع القليلة الماضية على إثر ارتفاع أسعار الأعلاف؛ لما يشهده الجنيه المصري من انخفاض في قيمته، حيث سجلت في الأسواق خلال اللحظة الحالية وفق بورصة الدواجن كالتالي:

النوع السعر الدواجن البيضاء 39 و40 جنيهًا للكيلو الواحد أمهات الدواجن البيضاء ما بين 29 و30 جنيهًا للكيلو الواحد الدواجن البلدي 52 جنيهًا للكيلو الواحد البط 60 جنيهًا للكيلو الواحد

أسعار البيض اليوم الأربعاء

استقرت أسعار كرتونة البيض بمختلف أنواعها الأبيض والأحمر والبلدي، وذلك استمرارًا لحالة الاستقرار التي كانت عليها منذ عدة أسابيع حيث سجلت خلال اللحظة الحالية التالي:

النوع السعر كرتونة بيض أبيض 77 جنيهًا كرتونة بيض أحمر 80 جنيهًا كرتونة بيض بلدي 85 جنيهًا

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء

أما عن أسعار الكتاكيت فقد استقرت وسجلت التالي في بداية تعاملات اليوم بالأسواق: