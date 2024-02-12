البديوي: نعمل على تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن قادة دول مجلس التعاون حريصون على أهمية الإستمرار بشكل دائم استكمال الخطوات اللازمة للوصول إلى التكامل الاقتصادي الخليجي.

الأمين العام لمجلس التعاون _ مصدر الصورة: صحيفة عكاظ

وفي إطار ذلك تكثف دول مجلس التعاون جهودها لإقامة علاقات إستراتيجية مع العديد من الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية في مختلف المجالات على حد وصف البديوي.

كلمة الأمين العام لمجلس التعاون

كان هذا أثناء كلمته اليوم في ‏‏جلسة حوارية حول التطورات الهيكلية لاقتصادات دول مجلس التعاون في ظل الرؤى الاقتصادية، وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات 2024 تحت شعار “استشراف حكومات المستقبل” المقامة في دبي.

البديوي: دول مجلس التعاون لديها رؤى اقتصادية رائدة

وأكد معاليه أن لدى دول المجلس رؤى اقتصادية رائدة على مستوى العالم، واستطاعت أن تنجح في تحقيقها من خلال حكومات ذكية ديناميكية، مواكبة للمتغيرات العالمية، وتتعامل مع جميع الأزمات بسرعة عالية وحكمة وتوازن، حيث حققت تلك الرؤى مستهدفات اقتصادية متنوعة، منها قصيرة الأجل كالاستقرار والنمو الاقتصادي وتنفيذ مشاريع اقتصادية ذات إنتاجية عالية، ومتوسطة الأجل كالاستدامة المالية ودعم الصناديق الوطنية والتحكم بمستويات الدين العام والتضخم والبطالة، وطويلة الأجل كالتنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وأضاف البديوي أن المرتكزات المشتركة بين الرؤى الاقتصادية في دول المجلس تتضمن تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر أساس تنمية رأس المال البشري، كونه الركيزة الأولى والأهم في المجتمع، فالمواطن هو محور التنمية الاقتصادية, وكذلك استثمار الفرص والموارد الهائلة التي تمتلكها اقتصادات دول مجلس التعاون, وتوظيف العائدات نحو تعزيز قدرة الاقتصاد والمجتمع, وتحفيز القطاع الخاص نحو زيادة مساهمته كونه محركًا رئيسًا في الاقتصاد.

وأنهى الأمين العام لمجلس التعاون كلمته بالتأكيد على تميز رؤى دول المجلس بمستوى عال من الحوكمة والتنظيم، وكذلك المتابعة المتواصلة والحثيثة من القيادات العليا، إيماناً بأهمية المستهدفات الناتجة عنها.