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البانيه وصل كام؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم بالأسواق

أحمد ياسين

بعد أن شهدت أسعار الدواجن والبيض ارتفاعاً كبيراً خلال الشهور الماضية، بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف الذي صاحب انخفاض أسعار العملة المحلية، نحاول أن نرصد لكم الأسعار المسجلة اليوم الخميس 16 فبراير لكل من الفراخ بجميع أنواعها والبيض، ونتعرف سوياً على حجم التباين في الأسعار، وبالرغم من لجوء الكثير من أصحاب الدخول المتوسطة للدواجن باعتبارها بديل عن اللحوم الحمراء، إلا أن مع أرتفاع أسعارها أصبح الحصول عليها أيضاً يمثل تحدي كبير لهم.

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سعر الفراخ اليوم الخميس 16 فبراير 2023

جاءت أسعار الدواجن اليوم كما يلي:

الصنف سعر الكيلو جرام
الفراخ البيضاء 83 جنيه
الفراخ البلدي 110 جنيه
الفراخ البانيه 170 جنيه
الشيش طاووق 170 جنيه
الكبد والقوانص 85 جنيه
الأوراك 92 جنيه
الدبابيس 102 جنيه
الأجنحة 65 جنيه
الأرجل 25 جنيه
الهياكل 45 جنيه
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آخر مستجدات سعر الذهب في مصر مساء الخميس 16 فبراير XAU/EGP

سعر البيض اليوم الخميس 16 فبراير 2023

أما أسعار البيض بجميع أنواعه فقد سجل الأسعار التالية:

كرتونة البيض البلدي تراوح سعر ها ما بين 120 لـ125 جنيها
كرتونة البيض الأبيض وصل سعرها إلى 118 جنيها
كرتونة البيض الأحمر بلغ سعرها 116 جنيها
سعر كرتونة البيض اليوم
سعر كرتونة البيض اليوم

وتأتي الأسعار سالفة الذكر اليوم بعد صعود جديد لأسعار أعلاف الدواجن بلغ 400 جنيه للطن.

جدير بالذكر أن الأسعار سالفة الذكر هي الأسعار المسجلة في الأسواق الشعبية وقد تختلف من تاجر إلى أخر ولكن في المجمل هذه هي متوسط الأسعار.

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أحمد ياسين

محاسب مصرى مهتم بالكتابة الصحفية والمقالات البحثية والتاريخية، اعشق القراءة والسفر وابحث عن الابداع والتميز دائما.

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