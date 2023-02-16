البانيه وصل كام؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم بالأسواق

بعد أن شهدت أسعار الدواجن والبيض ارتفاعاً كبيراً خلال الشهور الماضية، بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف الذي صاحب انخفاض أسعار العملة المحلية، نحاول أن نرصد لكم الأسعار المسجلة اليوم الخميس 16 فبراير لكل من الفراخ بجميع أنواعها والبيض، ونتعرف سوياً على حجم التباين في الأسعار، وبالرغم من لجوء الكثير من أصحاب الدخول المتوسطة للدواجن باعتبارها بديل عن اللحوم الحمراء، إلا أن مع أرتفاع أسعارها أصبح الحصول عليها أيضاً يمثل تحدي كبير لهم.

سعر الفراخ اليوم الخميس 16 فبراير 2023

جاءت أسعار الدواجن اليوم كما يلي:

الصنف سعر الكيلو جرام الفراخ البيضاء 83 جنيه الفراخ البلدي 110 جنيه الفراخ البانيه 170 جنيه الشيش طاووق 170 جنيه الكبد والقوانص 85 جنيه الأوراك 92 جنيه الدبابيس 102 جنيه الأجنحة 65 جنيه الأرجل 25 جنيه الهياكل 45 جنيه

سعر البيض اليوم الخميس 16 فبراير 2023

أما أسعار البيض بجميع أنواعه فقد سجل الأسعار التالية:

كرتونة البيض البلدي تراوح سعر ها ما بين 120 لـ125 جنيها كرتونة البيض الأبيض وصل سعرها إلى 118 جنيها كرتونة البيض الأحمر بلغ سعرها 116 جنيها

وتأتي الأسعار سالفة الذكر اليوم بعد صعود جديد لأسعار أعلاف الدواجن بلغ 400 جنيه للطن.

جدير بالذكر أن الأسعار سالفة الذكر هي الأسعار المسجلة في الأسواق الشعبية وقد تختلف من تاجر إلى أخر ولكن في المجمل هذه هي متوسط الأسعار.