الاستعلام عن رصيد فيزا إيزي باي إلكترونيا

فيزا إيزي باي من أشهر أنواع كروت الفيزا في الفترة الأخيرة للكثير من المميزات التي يحصل عليها مالك الفيزا وخاصة تفعيل الباي بال والتي تشترط ربط فيزا حتى تتمكن من ارسال واستقبال الأموال عليها وتحويل العملة إلى العملة المصرية بكل سهوله.

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ليست تلك هي الميزة الوحيدة بل هناك العديد من المميزات التي سنذكرها في المقال، قامت الهيئة المصرية للبريد بتحسين الخدمة للمشتركين وفعلت الاستعلام عن رصيد فيزا إيزي باي بهذه الطرق.

الاستعلام عن رصيد إيزي باي إلكترونيا

يمكن لمالكي فيزا إيزي باي من الاستعلام عن رصيدهم اون لاين من خلال تطبيق إيزي باي والذي تم إطلاقه على جوجل بلاي وكل ما عليك هو الدخول إلى جوجل بلاي من هواتفكم. والبحث عن تطبيق فيزا إيزي باي بعد تحميل التطبيق والذي لا يتعدى مدة تحميلة الثواني قم بالتسجيل في التطبيق ،

سيطلب التطبيق التسجيل وذلك من خلال إدخال البيانات وهي الاسم ورقم الهاتف المحمول والرقم القومي أو رقم البطاقة الشخصية ورقم كارت الفيزا ثم الضغط على كلمه تسجيل ليقوم الموقع بإرسال رسالة نصية تحتوي على رمز الدخول إلى التطبيق أو بمعنى آخر رقم سري لمرة واحدة.

بعد الدخول إلى التطبيق قم بتغيير الرقم السري المؤقت وأبدأ في استكشاف التطبيق وستجد رصيدك المتاح وجميع العمليات التي ستقوم بها من سحب أو إيداع ستكون متوفرة بداخل التطبيق ومنها الاستعلام عن رصيدك.

مميزات فيزا إيزي باي

ممكن للجميع من من يمتلكون رقم بطاقة شخصية من استخراج الفيزا بدون مشاكل

يمكنك التسوق من خلالها على الانترنت بكل سهوله.

يمكنك عمل الحملات الإعلانية على مواقع التواصل الاجتماعي بكل سهوله

يمكنك استقبال الأموال وإرسالها من خلال باي بال بكل يسر والتفعيل يكون خلال 24 ساعة فقط.

الفيزا لا يدون عليها اسم مالكها فقط رقم الفيزا.

يمكنك شحنها واستخدام الرصيد في الشراء من المتاجر المختلفة.

يمكنك استقبال حتى أموال حتى 100 الف شهريا.

تستخرج ب25 جنيه فقط و بصورة البطاقة الشخصية فقط.

ملحوظة إيزي باي متوفرة في جميع فروع البريد المصري حول الجمهورية ويجب أن تحضر معك ثلاث صور للبطاقة الشخصية، ويجب أن تكون سارية،