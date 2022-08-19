الاستثمار في الإيثريوم … لماذا يتجه له العالم بكل قوة

في ظل الانتشار الواسع للعملات الرقمية وإقبال كبير من قبل المستثمرين فيها، لاسيما بعد الشهرة التي حصلت عليها البيتكوين كعملة رقمية، إلا أن الإيثريوم التي انتشرنت في الأيام القليلة السابقة.

إن الإيثريوم ليست مجرد عملة إنما نظام كامل ومنصة برمجية تعمل كإنترنت لا مركز ومتجر للتطبيقات اللامركزية؛ أي أنه غير خاضعة لسيطرة جهة واحدة، فمع أن أغلبية الأعمال والشركات عبر الإنترنت يتم بناؤها على نظام مركزي، إلا أن هذا النظام يُشغل من آلاف الأجهزة حول العالم.

وإن هذا النظام الإلكتروني المستقل مؤكداً إلى عملية رقمية لسد الحاجات الحسابية المطلوبة لتشغيل أي تطبيق أو برنامج، وهذا الأمر الذي تمثله العملة الرقمية إيثر ( ETH ).

انطلقت في عام 2015م عملة الإيثريوم في سويسرا على يد مؤسسها فيتاليك بوتيرين، وأصبحت متوفرةً في أرجاء الوطن العربي للمرة الأولى عبر منصة ( BitOasis ) في شهر فبراير عام 2017م، وبذلك تكون عملة الإيثريوم مجرد جزء من تطبيقات العقود الذكية للإيثريوم.

ما هو سعر الإيثريوم مقابل الدولار ؟

تم القيام بعملية تداول عملة الإيثريوم لأول مرة في السابع من شهر أغسطس لعام 2015م مقابل 2.77 دولار، ثم انخفضت تلك القيمة بعد يوم واحد فقط إلى 0.81 دولار، واستمرت قيمتها 1 دولار حتى مطلع عام 2016م.

وخلال 4 سنوات في عالم تداول العملات الرقمية، ارتفعت قيمة الإيثريوم بشكل كبير، ففي شهر ديسمبر لعام 2020م، بلغت قيمة العملة 567.6 دولاراً، في حين بلغت قيمة الإيثريوم في 22 آذار الماضي في عامنا الجاري 2022 حوالي 2860.64 دولاراً.

هل يتشابه الإيثريوم و البيتكوين ؟

تعتبر البيتكوين أول عملة رقمية مستقرة، وتعد الإيثريوم جزءاً من مشروع الإيثريوم، وأوجه الخلاف بينهما يتمثل في :