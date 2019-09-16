أعلنت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي “مي عبد الحميد” عن عزم صندوق التمويل العقاري طرح شقق سكنية لدعم ومساندة الشباب بناء على توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشجيع الشباب والقضاء على أزمة السكن.

وأوضحت الرئيس التنفيذي بوزارة الأسكان أن الشقق التي سيتم طرحها ستكون للإيجاربناء على طلب الجمهور وستتم دراسة المشروع ليستفيد قطاع كبير من المواطنين وقالت أن من الممكن أن تملك الوحدة للمستأجر إذا طلب أن يتملكها ويتم ذلك بعد تحديد سعر الشقة وخصم المتبقي من الأقساط.







شروط الحصول على شقة مستأجرة من الإسكان

أوضحت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصنوق الإسكان وتمويل العقاري في حديث” عبر بوابة الجمهورية”أن الشقة المستأجرة سيكون سعر الأيجار حوالي 300 جنيه للغرفتين وصالة أما الشقق ثلاث غرف وصالة سيكون الإيجار 410 جنيه بشرط أن لايتعدى دخل المستأجرالف وخمسمائة جنيه شهرياً.







جدير بالذكر

أن مي عبد الحميد في وقت لاحق كانت قد أكدت على أن إجراءات حجز وحدات الأسكان وكل مايمر به البرنامج الإسكاني من مراحل وشروط حجز تم الاعلان عنها عبر وزارة الإسكان لأجتماعي من خلال وسائل الإعلام سواء المرئية أو المسموعة أو عن طريق الموقع الأليكتروني للصندوق يتم وفقا لمعايير ثابتة وتتم عليها المراقبة بشكل دوري ومستمرمن مجلس إدارة الصندوق وأيضاً من خلال البنك المركزي المصري مما يؤكد عدم وجود أي تلاعب في ملفات المتقدمين لحجز وحدات الأسكان الإجتماعي من قبل البنوك المشاركة في التمويل وأي استبعاد أو رفض طلب حجز يتم طبقاً لقواعد وإجراءات معلن عنها مسبقاً وطبقاً للإجراءات التي وضعها البنك المركزي المصريفي 27نوفمبر2016 .