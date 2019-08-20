الإستعلام عن موعد وتوقيت صرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440 هـ

نرصد لكم من خلال موقع نجوم مصرية كافة التفاصيل الجديدة المتعلقة بـ مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، حيث تعتبر من أبرز البرامج التمويلية التي تقدمها الحكومة في دولة المملكة العربية السعودية، كما وتعتبر المقطوعة من أهم وأبرز المساعدات التمويلية التي تقوم السعودية بعملها للمواطن السعودي، وتعمل الحكومة السعودية على توفير العديد من المساعدات التمويلية “المادية” من اجل المساهمة مع الأسرة السعودية غلاء الأسعار والمعيشة والخدمات والمحروقات، وذلك بفعل إرتفاع الأسعار والخدمات التي تقدم بفعل الضريبة المضافة التي فرضتها الحكومة السعودية من اجل تطبيق العديد من الإصلاحات الإقتصادية في دولة المملكة، لتحقيق التوزان المالي والإقتصادي.

شروط الإستفادة من مساعدة المقطوعة

يجب ان يكون المقدم بلغ من العمر 35 عاماً أو أكثر. يجب على المستفيد ان يقدم لمرة واحدة في السنة من أجل الإستفادة من المقطوعة. تعتبر 30 ألف ريال سعودي هو الحد الأعلى المقدم للمقطوعة في الضمان الإجتماعي. يتم تحديد الإعانة بناءاً على عدد أفراد الأسرة ودخل الأسرة السعودية .

الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

يبحث الكثير من المستفيدين من مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، عن موقع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية من أجل الإستعلام والكشف عن موعد وقيمة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، حيث يمكنك عزيزي المواطن من زيارة البوابة الإلكترونية من خلال الرابط التالي هـــــنـــا، وقد صممت الوزارة العديد من المواقع الإلكترونية من أجل التسهيل على المواطن السعودي زيارة مواكز الضمان الإجتماعي، والعمل على توفير الوقت والجهد.