الإستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر يوليو 2019 وطرق السداد الإلكتروني

بعد رفع أسعار الوقود الأسبوع الماضي تتجه معظم أنظار الشعب المصري حول الزيادة المتوقعة على فواتير الكهرباء لشهر يوليو 2019، الأمر الذي يترتب عليه تحديد المستفيدين من الدعم التموينية بعد ربط بطاقات التموين بإستهلاك الكهرباء،على الجانب الاخر أكد وزير الكهرباء محمد شاكر أنه خلال هذا العام سيتم رفع الدعم نهائياً عن الكهرباء وتتحرر أسعار الكهرباء من دعم الحكومة الذي كان يستفيد به الاغنياء اكثر من الفقراء لطبيعتهم الاستهلاكية للكهرباء اكثر من الفقراء وان الدعم سيكون لمحدودي الدخل والفقراء فقط لضمان وصول الدعم الحكومي لمستحقيه.

الإستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر يوليو 2019

الدخول على رابط الخاص بوزارة الكهرباء المصرية. اختار خدمات. سيظهر قائمة بشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية اختار الشركة الخاصة بالمحافظة التابع لها. ادخل رقم العداد الموجود على الفاتورة الورقية القديمة الموجودة معك. ستظهر البيانات الخاصة بالفاتورة الجديدة في الحال.

طرق سداد فاتورة الكهرباء شهر يوليو 2019

يمكنك سداد الفاتورة اونلاين عن طريق:

خدمة فوري، مصاري، امان، bee والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية برقم السداد الإلكتروني.

عن طريق البريد المصري.

عن طريق البنك الأهلي.

عن طريق موقع وتطبيق خالص.

كما ستجد طرق السداد خلف إيصال الكهرباء الموجود معك.

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