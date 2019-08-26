“الإستثمار في الذهب”.. طريق نحو الثراء

كان و مازال الذهب العملة المعدنية الحقيقية في كل العصور، و لكن في عصرنا الحديث فقط أصبح مصدر للاستثمار فقد أرتفع الثمن الخاص به من 1066 دولار أمريكي للأوقية في بداية هذا العالم إلى أن وصل في نهايته إلى 1293 دولار أمريكي أي ما يقارب أكثر من 200 دولار أمريكي، و بهذا الازدهار فقد عاد على الأشخاص الذين استثمروا أموالهم في الذهب، بأرباح كثيرة جدا، و كما يرجح المستثمرين و الاقتصاديين انه من المرجح ان تصل سعر الأوقية إلى 1800 دولار أمريكي في المستقبل، و هذا قد يستطيع الكثير من المستثمرين من الأشخاص الاستثمار في الذهب، و من بين هؤلاء احد المستثمرين المصرين الذي حول نصف ثروته إلى ذهب، و هذا لن يقتصر فقط على رجال الأعمال الكبار و لكن يمكنك أنت أيضا من شراء القليل من الذهب و على حسب ميزانيتك و من ثم بيعها عند ارتفاع ثمن الذهب.

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قبل الاستثمار في الذهب:

أولا قبل الاستثمار في الذهب يجب إن تكون حياتك مستقرة لا تملك أي مشاكل مالية أو عليك تسديد قروض أو ما إلى دلك من مشاكل. فيجب عليك دخول أسواق الاستثمار في الذهب إلا إدا كنت تدخر قدر من المال لمثل هذه الأمور، ا وان كنت تملك قطعة أرضية غير مستغلة او منزل ثاني غير مستغل أو ما إلى دلك، فيمكنك بيعها و استثمار أموالها في شراء الذهب، اما غن كنت تفكر في أخد قرض من البنك بغرض شراء الدهن فقد تزيد من على نفسك المتاعب في المستقبل بهذا فلا أنصحك بمثل هذه الخطوات الفاشلة و الأفكار الغير جيدة. و بشكل عام الاستثمار يجب ان تكون قادر للدخول إليه او أبقى في مكانك وعلى وضعك المستقر و لا تشغل بالك بالمشاكل فهذا المجال ليس بالسهر كما تضن فهو يحتاج التركيز.

شراء الذهب:

هناك الكثير من الناس يضنون أنهم سيشترون الأسوار و الخواتيم و المجوهرات و السلاسل، و هذا هو الخطأ الشائع الذي يقع فيه الكثير من الناس لأن هذه المنتجات الخاصة بالتزيين يتم إضافة عليها ما يسمى بالمصنعية و عندما ستريد بيع هذا المنتج الذهبي سيتم خصم الثمن الخاص بالمصنعية، و هذا سيؤثر على ثمنه، و لكن الأصح هو شراء سبائك من الذهب الخام و يمكنك الحصول عليه من المحلات المخصصة لبيع الذهب الخام و من الأفضل ان تشتري الذهب من محلات معتمدة و ذات سمعة متميزة. و إن كنت لا تعرف جيدا في هذا المجال الواسع و لا يمكنك معرفة الذهب الخام فيمكنك إستأجار خبير متمكن في المجال يرافقك لشراء الذهب و ليتمكن من مساعدتك, و يجب أن تحرص على اخد تصريح أو فاتورة موقعة من صاحب أو إدارة المحل.

بيع الذهب:

لبيع ذهبك و الربح منه يجب عليك ان تتابع الأسعار اليومية للذهب، و لن تأخذ منك هذه العملية سوى 30 دقيقة في اليوم لقراءة التحاليل و البيانات و توقعات الأسعار في الأيام القادمة، يعني حين نلاحظ ارتفاع الأسعار يمكنك بيعه أو يمكنك تأجيل عملية البيع إذا كانت تشير التوقعات إلى حدوث ارتفاع في الذهب في الأيام القليلة القادمة.

بعد البيع:

إدا قمت بعملية البيع و ربحت أموال كثيرة فهذا لا يعني ان تقوم بإعادة العملية في نفس الوقت، فهذا قد يعرضك للخسارة يا أخي، فأنت تشتري بسعر أعلى من الذي بعت به لهذا اجل عملية الشراء إلى أوقات أخرى.

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