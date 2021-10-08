تعتبر الإدارة المالية من أهم المفاهيم المهمة في عالم التجارة والتي يجب أن نهتم بها بشكل كبير وواسع، وفي مقالنا سنتناول حديثنا عن الإدارة المالية ومفهومها

مفهوم الإدارة المالية

تُعرف الإدارة المالية على أنها الإدارة المسؤولة عن القيام بدراسة أفضل الطرق التي تدي إلى الحصول على رأس مال، بالإضافة إلى اكتشاف أفضل الوسائل بهدف استخدام التمويل للوصول إلى أهداف الشركة.

والتي تتمثل في التعظيم من القيمة التسويقية لها واستثمار المال بحرفية وكفاءة مما يضمن تعظيم المستثمرين، ويساعد على تحقيق النمو والاستمرار للمؤسسات.

وبمعنى أخر يمكن تعريفها على أنها فن إدارة التمويلات بكفاءة عالية في كل من المؤسسات الكبيرة والشركات.

وفي بعض الأحيان توجد الإدارة المالية التي تتمثل مهمتها في متابعة الحركة المحاسبية والمالية، أو التي يمكن أن نعرفها بالميزانية وذلك طبقًا للأهداف التي توضع مسبقًا لتشغيل رأس المال.

وظيفة الإدارة المالية

تقوم هذه الوظيفة على إدراك كيف يمكن تمويل وإدارة المشاريع الخاصة بالشركة بطريقة يمكنها أن تحقق أفضل عائد ممكن من هذه الاستثمارات بأقل مستوى من المخاطر.

بالإضافة إلى أنها يقع على عاتقها مسؤولية إعداد التخطيط المالي المناسب للشركة والقيام بالرقابة المالية مع حل المشاكل النادر حدوثها.

كما أن وظيفة الإدارة المالية يمكن تلخصيها أيضًا في جمع المعلومات وتسجيلها وتخلصيها وفق التقارير الإدارية وذلك بعد مراجعتها بشكل سليم.

وذلك بهدف مساعدة رؤساء مجلس الإدارة على اتخاذ القرارات الصحيحة اللازمة في حالات حدوث انحرافات عن الخطة.

العلاقة بين الإدارة المالية والإدارة المحاسبية

يتم الربط ما بين كل من الإدارتين المالية والمحاسبية وذلك بسبب العلاقة الوثيقة التي تجمعهما، فالمحاسب هو من يقوم برفع التقارير التي تقوم الإدارة المالية باستخدامها بهدف التنفيذ واتخاذ القرارات المناسبة.

ومن ناحية أخرى فإن فهم الإدارة المالية يساعد المحاسب على فهم كافة المعلومات التي تخص الإدارة المالية.

وبشكل عام فإنه تساعده على استخدام الإدارة المالية الخاصة بالمعلومات والبيانات المحاسبية التي قد حصل عليها.

وفي نهاية مقالنا، قمنا بتوضيح مفهوم الإدارة المالية، بالإضافة إلى أننا قمنا بتوضيح وظيفتها وحقيقة العلاقة التي تجمع بين الإدارة المالية والإدارة المحاسبية