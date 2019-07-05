الأوقية بـ 1413 دولار.. اعرف سعر الذهب اليوم الجمعة 5-7-2019 في مصر والسعودية

تراجع سعر الذهب اليوم الجمعة في محلات الصاغة بمصر بشكل طفيف، وذلك عقب أن سجلت الأوقية عالمياً وفق أخر تقارير 1413 دولار، جديراً بالذكر أن أسعار الذهب في مصر قد شهدت تراجع في تعاملات أمس الخميس، ويشهد سعر الذهب خلال الفترة الحالية عدد من الاضطرابات ما بين ارتفاع وإنخفاض تزامناً مع سعر الأوقية مقابل الدولار، وسجل الجنيه الذهب في أحدث تعاملات بمصر 5200 جنيه.

سعر الذهب اليوم

سجل سعر الذهب اليوم مع تعاملات الجمعة تراجع جديد، الأمر الذي إنعكس على كافة أعيرة الذهب، حيث سجل عيار 21 بنحو 650 جنيه مقابل الجرام، بينما سجل عيار 18 الأبرز في محافظتي الإسكندرية والقاهرة عند 556 جنيه للجرام الواحد، وسجلت الأوقية 1413 دولار، بينما سجل عيار 24 للجرام بنحو 743 جنيه بتراجع بنحو جنيه مقارنة بتعاملات أمس.

الوحدة سعر الجرام بالجنيه عيار 24 743 عيار 21 650 عيار 18 556 الجنيه الذهب 5200 أوقية الذهب 1413 دولار

الجدول السابق يتضمن أحدث أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر غير شامل قيمة المصنعية.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

تراجعت كافة أسعار الذهب في السعودية مع تعاملات اليوم الجمعة بشكل طفيف للغاية، وسجل عيار 21 في أحدث تعاملات للجرام 149.30 ريال بدلاً من 149.41 ريال في تعاملات أمس الخميس، وسجلت أوقية الذهب مقابل الريال السعودي بنحو 5306 ريال بتموسط 1415 دولار.

الوحدة سعر الجرام بالريال السعودي سعر الجرام بالدولار الأمريكي عيار 24 170.62 45.49 عيار 22 156.40 41.70 عيار 21 149.30 39.81 عيار 18 127.97 34.12 الجنيه الذهب 1194 318.45

الجدول السابق يتضمن أحدث أسعار الذهب اليوم الجمعة في السعودية وبدون قيمة المصنعية.