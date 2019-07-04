الأوقات المناسبة لشراء الذهب والفضة

الجميع يبحث عن أفضل الأوقات المناسبة للشراء الذهب والفضة فبالرغم من كونهم من الأدوات الاستثمارية طويلة الأجل على عكس أدوات الاستثمار الأخرى إلا أننا لابد من اختيار أفضل الأوقات للشراء، فالجميع يتسأل ماذا لو اشتريت اليوم بسعر معقول هل سأتمكن من الحصول على سعر جيد للبيع سوف نجاوبك عن كل هذه الأسئلة في السطور القليلة التالية :

أفضل الأوقات لشراء الذهب والفضة والاستثمار فيهم

إذا نظرنا إلى جميع التقارير الاقتصادية السالفة فيمكن تحديد أنسب وقت لشراء الذهب هو الشهر الأول من العام شهر يناير، في جميع التقارير الاستثمارية سوف تجد أنه يميل للارتفاع في الشهرين الأولين من العام، وأقل سعر للذهب يكون في الأسبوع الثاني من شهر يناير وتنخفض الأسعار في فصلي الصيف والربيع وتعود الأسعار للارتفاع مرة أخرى على فصل الخريف وذلك يعنى أن أفضل وقت لشراء الذهب من شهر يناير وأوائل أبريل لمنتصف أغسطس.

بالنسبة للفضة فإن أفضل الأوقات لشراء الفضة أيضًا في شهر يناير ولا يوجد أي وقت أخر في العام تُقارن فيه الأسعار بسعر يناير، وتنخفض أيضًا في شهر يونيو ولكن لا يصل لانخفاض شهر يناير، إذن أفضل وقت لشراء المعادن الذهب والفضة هو الشهر الأول من العام .

ماذا أول العام وفصل الصيف

وهذا لأنه هو أفضل وقت للاستثمار فيهما وأفضل شهر للتداول كل عام، وهو الشهر الذي يبدأ فيه المستثمرون في عمل برامج استثمارية جديدة، البعض يُطلق على ذلك بالتفاؤل الموسمي إذن فإن شهر يناير أفضل أوقات العام للاستثمار في الذهب والفضة والاستثمار بوجه عام، وأفضل الشهور بعده شهور يونيو وأغسطس وسبتمبر ولكن بالنسبة للذهب يكون الشهر الثاني بعد يناير هو يونيو.

وقد أشارت عدد من التقارير الاقتصادية أن للهند تأثير كبير في ذلك حيث ترتفع مواسم الزواج بين شهري سبتمبر وحتى أكتوبر مما يعني أن السعر العالمي يرتفع بسبب استهلاك الهند للذهب بقوة.