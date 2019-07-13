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الأصفر يرتفع من جديد.. سعر الذهب اليوم السبت 13-7-2019 بمصر والسعودية

كتب عبد العزيز عليفي آخر تحديث
الأصفر يرتفع من جديد.. سعر الذهب اليوم السبت 13-7-2019 بمصر والسعودية
أسعار الذهب

مازال سعر الذهب اليوم في مصر يشهد العديد من التغييرات من يوم لأخر تزامناً مع اختلاف سعر الأوقية عالمياً، فقد تراجعت كافة أسعار الذهب في تعاملات أمس الجمعة، ليعود الأصفر من جديد ويُسجل ارتفاع جديد في سعر جرام الذهب بمصر، فقد تراوح سعر الذهب عيار 21 ما بين 651 جنيه إلى 652 جنيه مقابل الجرام، بدلاً من 648 إلى 650 جنيه في تعاملات أمس.

سعر الذهب اليوم

مع ارتفاع الأوقية في تعاملات اليوم السبت سجل سعر الذهب اليوم ارتفاع جديد في محلات الصاغة، حيث بلغت الأوقية وفق أحدث تحديث حتى الآن بنحو 1415 دولار، لتتأثر كافة أعيرة الذهب بهذا الارتفاع الطفيف، حيث تراوح سعر عيار جرام الذهب عيار 18 ما بين 556 جنيه إلى 558 جنيه مقابل الجرام الواحد، وسجل متوسط سعر عيار 22 ما بين 680 جنيه إلى 682 جنيه.

الوحدةالسعر بالجنيه المصري لكل جرام(غير شامل قيمة المصنعية)
عيار 24742 إلى 744
عيار 21649 إلى 651
عيار 18556 إلى 558
الجنيه الذهب5,192 إلى 5,208
أوقية الذهب1415 دولار

وتراوح سعر جرام 14 ما بين 433 إلى 434 جنيه، ونتابع معكم أسعار الذهب في مصر وحتى نهاية تعاملات اليوم، علماً بأن أسعار الذهب في الجدول السابق بدون قيمة المصنعية.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

سجل سعر الذهب اليوم في السعودية ارتفاع طفيف عقب تسجيل الأوقية مقابل الريال السعودي بنحو 5313 ريال، بينما سجل الجنيه الذهب والذي يزن 8 جرامات من الذهب من فئة عيار 21 بنحو 1196 ريال، وسجل عيار 21 للجرام 149.49 ريال بدلاً من 149.41 في نهاية تعاملات أمس الجمعة.

وسجل عيار 18 وفق أحدث تقارير بنحو 128.13 ريال للجرام بدلاً من 128.07 في تعاملات أمس، وسجل كيلو الذهب مقابل الدولار الأمريكي بنحو 45.550، وبلغ سعر عيار 14 بنحو 99.66 ريال مقابل الجرام الواحد، في حين سجل عيار 12 للجرام 85.42 ريال.

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عن الكاتب

عبد العزيز علي

كاتب لدى موقع نجوم مصرية، أهوى كتابة شتى المقالات وخصوصاً الرياضية، حاصل على بكالوريوس هندسة من جامعة الزقازيق، أبرز هوايتي الألعاب الأونلاين ومتابعة كل ما هو جديد في مجال التقنية.

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