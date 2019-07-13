الأصفر يرتفع من جديد.. سعر الذهب اليوم السبت 13-7-2019 بمصر والسعودية

مازال سعر الذهب اليوم في مصر يشهد العديد من التغييرات من يوم لأخر تزامناً مع اختلاف سعر الأوقية عالمياً، فقد تراجعت كافة أسعار الذهب في تعاملات أمس الجمعة، ليعود الأصفر من جديد ويُسجل ارتفاع جديد في سعر جرام الذهب بمصر، فقد تراوح سعر الذهب عيار 21 ما بين 651 جنيه إلى 652 جنيه مقابل الجرام، بدلاً من 648 إلى 650 جنيه في تعاملات أمس.

سعر الذهب اليوم

مع ارتفاع الأوقية في تعاملات اليوم السبت سجل سعر الذهب اليوم ارتفاع جديد في محلات الصاغة، حيث بلغت الأوقية وفق أحدث تحديث حتى الآن بنحو 1415 دولار، لتتأثر كافة أعيرة الذهب بهذا الارتفاع الطفيف، حيث تراوح سعر عيار جرام الذهب عيار 18 ما بين 556 جنيه إلى 558 جنيه مقابل الجرام الواحد، وسجل متوسط سعر عيار 22 ما بين 680 جنيه إلى 682 جنيه.

الوحدة السعر بالجنيه المصري لكل جرام(غير شامل قيمة المصنعية) عيار 24 742 إلى 744 عيار 21 649 إلى 651 عيار 18 556 إلى 558 الجنيه الذهب 5,192 إلى 5,208 أوقية الذهب 1415 دولار

وتراوح سعر جرام 14 ما بين 433 إلى 434 جنيه، ونتابع معكم أسعار الذهب في مصر وحتى نهاية تعاملات اليوم، علماً بأن أسعار الذهب في الجدول السابق بدون قيمة المصنعية.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

سجل سعر الذهب اليوم في السعودية ارتفاع طفيف عقب تسجيل الأوقية مقابل الريال السعودي بنحو 5313 ريال، بينما سجل الجنيه الذهب والذي يزن 8 جرامات من الذهب من فئة عيار 21 بنحو 1196 ريال، وسجل عيار 21 للجرام 149.49 ريال بدلاً من 149.41 في نهاية تعاملات أمس الجمعة.

وسجل عيار 18 وفق أحدث تقارير بنحو 128.13 ريال للجرام بدلاً من 128.07 في تعاملات أمس، وسجل كيلو الذهب مقابل الدولار الأمريكي بنحو 45.550، وبلغ سعر عيار 14 بنحو 99.66 ريال مقابل الجرام الواحد، في حين سجل عيار 12 للجرام 85.42 ريال.