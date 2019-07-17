الأصفر يتراجع 3 جنيه للجرام.. اعرف سعر الذهب اليوم الأربعاء 17-7-2019 في مصر والسعودية

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 3 جنيهات للجرام الواحد بعد أن أن سجلت الأوقية تراجع بنحو 9 دولار مقارنة بنهاية التعاملات أمس، وقد سجلت الأوقية الآن 1396 دولار وتأثرت أسعار الذهب اليوم في مصر بتراجع الأوقية ليُسجل عيار 18 الأبرز في القاهرة والإسكندرية بقيمة 648 جنيه للجرام، وانخفض الجنيه الذهب مقارنة بسعره أمس بنحو 24 جنيه ليُسجل الآن 5184 جنيه.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم ضمن أحد أبرز اهتمامات المواطنين في الوطن العربي وخاصةً في مصر تزامناً مع التقلبات التي شهدها الأصفر والارتفاعات الكبيرة الذي قد سجلها بعد تعويم الجنيه المصري وارتفاع سعر الدولار اليوم، ونتابع معكم بشكل يومي على نجوم مصرية سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة بدون قيمة المصنعية والتي يتراوح سعرها وفق ماركة الذهب وحجم المشغولات، فليس لها ضوابط ثابته وفق ما ذكر أحد أصحاب محلات الصاغة لنجوم مصرية.

سعر الذهب اليوم

وتراجع سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة بقيمة 3 جنيه للجرام، ليُسجل عيار 21 الآن بنحو 648 جنيه للجرام، بينما سجل عيار 24 للجرام 741 جنيه للجرام، وسجلت الأوقية 1396 دولار طبقاً لأحدث تقارير.

الوحدة السعر للجرام بالجنيه بدون المصنعية عيار 24 741 عيار 21 648 عيار 18 555 الجنيه الذهب 5184 أوقية الذهب 1396 دولار

الأسعار دون إضافة قيمة المصنعية، وقد تشهد تفاوت طفيف للغاية من محل صائغ لأخر.

سعر الذهب اليوم في السعودية

بعد أن سجلت أوقية الذهب بالريال السعودي 5266 ريال، سجل عيار 21 للجرام 148.17 ريال، وسجل الجنيه الذهب 1185 ريال ويزن 8 جرامات من الذهب فئة عيار 21، وسجل عيار 18 وفق اخر تقارير 127 ريال للجرام.

وسجل عيار 22 للجرام 155.22 ريال، وعيار 14 عند 98.78 ريال، وأخيراً عيار 12 مقابل الريال السعودي سجل 84.67 ريال.