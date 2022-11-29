حالة الأسهم السعودية في ختام التعاملات اليومية

إستقر مؤشر سوق الأسهم السعودية ، الخاص بالسوق المالي السعودي في ختام جلسة يوم الاثنين، حيث توقف عند مستوى 10,752.01 نقطة، وبحجم تداول يصل إلى أكثر من 109.8 مليون سهم وبقيمة تقدر بحوالي 4.1 مليار ريال سعودي ، تمت من خلال 308.2 ألف صفقة.

وفيما يخص حركة تداول الأسهم السعودية ، فكانت أسهم شركات الشرقية للتنمية، عذيب للإتصالات، ساسكو، سيرا، إتحاد إتصالات هي الأكثر ارتفاعا, بينما كانت أسهم شركات شمس، إتحاد الخليج الأهلية، عناية، بترو رابغ، مبكو هي الأكثر انخفاضا بالتعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 3.44 % و 9.96 خلال تداول الأسهم السعودية .

وفي الجهة المقابلة، أغلق مؤشر تداول الأسهم السعودية الموازية تداول اليوم متراجعا بنحو 41.08 نقطة ليستقر عند مستوى 18,771.90 نقطة، وبلغ حجم التداول نحو 12.9 مليون ريال سعودي، كما بلغ عدد تداول الأسهم ضمن سوق الأسهم السعودية الموازية نحو 373.8 ألف سهم من خلال 1,486 صفقة