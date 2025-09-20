رقم قياسي جديد للبورصة الأردنية في ختام الإسبوع

زاد الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة (2.61%)، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى (3082.1) نقطة.

ووصل المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو (13.3) مليون دينار أردني مقارنة مع (9.2) ملايين دينار أردني الأسبوع السابق, بنسبة ارتفاع (44.9%)، وبلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو (66.6) مليون دينار أردني، مقارنة مع (45.9) مليون دينار للأسبوع السابق.

وفيما يخص عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي فوصل لـ (27.3) مليون سهم، نُفذت من خلال (23232) صفقة.