الأرقام.. نسب ضريبة الدمغة على البورصة المصرية فى آخر 8 سنوات

لكي يتمكن المرء من إجراء التعاملات الورقية المقيدة وغير المقيدة في البورصة المصرية يجب عليه أن يقوم بدفع ضريبة الدمغة، وقامت وزارة المالية بتحديد ضريبة الدمغة المفروضة على التعامل في كافة الأوراق المالية خلال آخر ٨ سنوات، والضريبة كالآتي:

بداية من ٣٠ أبريل من عام ٢٠١٣ وحتى ٣٠ يونيو من عام ٢٠١٤ يقوم المقيم بدفع واحد في الألف سواء أكان بائع أو مشتري، والغير مقيم أيضًا يقوم بدفع واحد في الألف سواء أكان بائع أو مشتري.

ومن فترة ١ يوليو ٢٠١٠ إلى يوم ١٨ يونيو ٢٠١٧ لا يتم دفع ضريبة دمغة سواء أكان مقيم أو غير مقيم.

أما الفترة من عام ٢٠١٧ حتى يومة٣١ مايو من عام ٢٠١٨ فعلى المقيم ١,٢٥ في الألف لكل من البائع والمشتري، وعلى الغير مقيم طبيعي أو اعتباري ١,٢٥ في الألف.

ومن ١ يونيو ٢٠١٨ حتى ١٦ مايو من عام ٢٠٢٠ فعلى المقيم ١,٥ في الألف بائع ومشتري، أما الغير مقيم سواء أكان طبيعي أو اعتباري ١,٥ في الألف أيضًا للبائع والمشتري.

ولا يتم الخضوع خلال الفترة التي تليها بداية من ١٧ مايو ٢٠٢٠ حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠.

والفترة من ١ أكتوبر عام ٢٠٢٠ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ على المقيم ٠,٥ في الألف للبائع والمشتري أما الغير مقيم ١,٢٥ في الألف على البائع والمشتري سواء أكان طبيعي أو اعتباري.

والفترة الأخيرة بداية من ١ يناير لعام ٢٠٢٢ وما بعدها على المقيم للتعاملات المالية الغير مقيدة ٠,٥ في الألف على البائع والمشتري، وإذا كانت تعاملات مالية مقيدة لا يتم الخضوع لها.

أما الغير مقيم سواء أكانت الأوراق مقيدة أو غير مقيدة يخضع بنسبة ١,٢٥ في الألف لكل من البائع والمشتري.

وهذه التعديلات كان آخرها هو قانون رقم ١٩٩ لعام ٢٠٢٠، وكافة هذه التعديلات كانت متعاقبة مع القانون الخاص لضريبة الدخل ومع القانون الخاص لضريبة الدمغة، والقانون رقم ١٩٩ حدد كيفية سريان ضريبة الدخل وتاريخها وأسعارها على الأرباح الرأسمالية التي تنتج عن التصرف في كافة الأوراق المالية وأذن الخزانة المقيدة والغير مقيدة في البورصة المصرية، كما أنه حدد كيفية سريان وتاريخ ضريبة الدمغة.