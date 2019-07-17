الأخضر بكام.. اعرف سعر الدولار اليوم الأربعاء 17-7-2019 مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم مع بداية تعاملات الأربعاء سجل استقرار تام في البنوك المصرية باستثناء مصرف أبو ظبي الإسلامي الذي تراجع فيه الدولار مقابل الجنيه بنحو قرش واحد ليُسجل الآن 16.57 جنيه مقابل 16.67 جنيه للبيع، واستقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند 16.56جنيه مقابل 16.66 جنيه، وسجل بنك الإسكندرية أقل سعر لبيع الدولار بقيمة 16.64 جنيه طبقاً لأخر تعاملات حتى الآن.

أسعار الدولار اليوم

استقرت أسعار الدولار اليوم أمام الجنيه بعد تراجع طفيف للغاية في بعض البنوك بتعاملات أمس الثلاثاء، وسجل المركزي الآن 16.5449 جنيه للشراء مقابل 16.6707 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي عند 16.56 للشراء مقابل 16.66 جنيه للبيع بعد أن تراجع أمس بنحو قرش.

وسجل المصرف المتحد للشراء 16.56 جنيه مقابل 16.66 للبيع، جديراً بالذكر أن أسعار الدولار منذ بداية تعاملات الأسبوع الجاري شهدت تراجعات طفيفة للغاية، وقد تراجع الدولار مقابل الجنيه منذ بداية الشهر الجاري بنحو 10 قروش.

سعر الدولار اليوم

بعد تعويم الجنيه المصري مؤخراً في 2016 أصبح سعر الدولار اليوم أحد أهم أسعار العملات التي يسعي المواطن بشكل يومي لمعرفتها نظراً لخضوع كافة العملات لحالة العرض والطلب، ونتابع سعر الدولار في كافة بنوك مصر عبر نجوم مصرية بشكل يومي ورصد أحدث التغييرات التي تطرأ على الأخضر.

البنك شراء بيع البنك الأهلي المصري 16.56 16.66 المصرف المتحد 16.56 16.66 بنك قناة السويس 16.56 16.66 بنك مصر 16.56 16.66 البنك التجاري الدولي CIB 16.54 16.64 بنك الإسكندرية 16.54 16.64 بنك البركة 16.56 16.66 بنك عودة 16.56 16.66 مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.57 16.67

وسجل الدولار في بنك المشرق 16.57 جنيه للشراء مقابل 16.67 جنيه للبيع، وفي كريدي أجريكول سجل الدولار 16.56 أمام 16.66 جنيه للبيع، وفي كل من بنك قطر الوطني، بنك مصر إيران للتنمية، المركزي المصري سجل الدولار 16.55 للشراء مقابل 16.65 للبيع، بينما سجل في بنك القاهرة 16.54 جنيه للشراء مقابل 16.64 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه

استقر سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه وفق أخر تعاملات البنك الأهلي المصري عند 20.5062 جنيه مقابل 20.6917 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي 4.406 للشراء مقابل 4.4421 للبيع، ويشهد الريال مقابل الجنيه عدد من التغييرات الطفيفة نظراً لحجم الإقبال عليه مع اقتراب موسم الحج.

وسجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء اليورو بقيمة 18.57 جنيه، بينما سجل الإسكندرية أقل سعر لبيع اليورو في البنوك بقيمة 18.67 جنيه.