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الأخضر بكام.. اعرف سعر الدولار اليوم الأربعاء 17-7-2019 مقابل الجنيه

كتب عبد العزيز عليفي آخر تحديث
الأخضر بكام.. اعرف سعر الدولار اليوم الأربعاء 17-7-2019 مقابل الجنيه
أسعار الدولار

سعر الدولار اليوم مع بداية تعاملات الأربعاء سجل استقرار تام في البنوك المصرية باستثناء مصرف أبو ظبي الإسلامي الذي تراجع فيه الدولار مقابل الجنيه بنحو قرش واحد ليُسجل الآن 16.57 جنيه مقابل 16.67 جنيه للبيع، واستقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند 16.56جنيه مقابل 16.66 جنيه، وسجل بنك الإسكندرية أقل سعر لبيع الدولار بقيمة 16.64 جنيه طبقاً لأخر تعاملات حتى الآن.

أسعار الدولار اليوم

استقرت أسعار الدولار اليوم أمام الجنيه بعد تراجع طفيف للغاية في بعض البنوك بتعاملات أمس الثلاثاء، وسجل المركزي الآن 16.5449 جنيه للشراء مقابل 16.6707 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي عند 16.56 للشراء مقابل 16.66 جنيه للبيع بعد أن تراجع أمس بنحو قرش.

الأخضر بكام.. اعرف سعر الدولار اليوم الأربعاء 17-7-2019 مقابل الجنيه

 

 

وسجل المصرف المتحد للشراء 16.56 جنيه مقابل 16.66 للبيع، جديراً بالذكر أن أسعار الدولار منذ بداية تعاملات الأسبوع الجاري شهدت تراجعات طفيفة للغاية، وقد تراجع الدولار  مقابل الجنيه منذ بداية الشهر الجاري بنحو 10 قروش.

سعر الدولار اليوم

بعد تعويم الجنيه المصري مؤخراً في 2016 أصبح سعر الدولار اليوم أحد أهم أسعار العملات التي يسعي المواطن بشكل يومي لمعرفتها نظراً لخضوع كافة العملات لحالة العرض والطلب، ونتابع سعر الدولار في كافة بنوك مصر عبر نجوم مصرية بشكل يومي ورصد أحدث التغييرات التي تطرأ على الأخضر.

البنكشراءبيع
البنك الأهلي المصري16.5616.66
المصرف المتحد16.5616.66
بنك قناة السويس16.5616.66
بنك مصر16.5616.66
البنك التجاري الدولي CIB16.5416.64
بنك الإسكندرية16.5416.64
بنك البركة16.5616.66
بنك عودة16.5616.66
مصرف أبو ظبي الإسلامي16.5716.67

وسجل الدولار في بنك المشرق 16.57 جنيه للشراء مقابل 16.67 جنيه للبيع، وفي كريدي أجريكول سجل الدولار 16.56 أمام 16.66 جنيه للبيع، وفي كل من بنك قطر الوطني، بنك مصر إيران للتنمية، المركزي المصري سجل الدولار 16.55 للشراء مقابل 16.65 للبيع، بينما سجل في بنك القاهرة 16.54 جنيه للشراء مقابل 16.64 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه

استقر سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه وفق أخر تعاملات البنك الأهلي المصري عند 20.5062 جنيه مقابل 20.6917 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي 4.406 للشراء مقابل 4.4421 للبيع، ويشهد الريال مقابل الجنيه عدد من التغييرات الطفيفة نظراً لحجم الإقبال عليه مع اقتراب موسم الحج.

الأخضر بكام.. اعرف سعر الدولار اليوم الأربعاء 17-7-2019 مقابل الجنيه

وسجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء اليورو بقيمة 18.57 جنيه، بينما سجل الإسكندرية أقل سعر لبيع اليورو في البنوك بقيمة 18.67 جنيه.

عن الكاتب

عبد العزيز علي

كاتب لدى موقع نجوم مصرية، أهوى كتابة شتى المقالات وخصوصاً الرياضية، حاصل على بكالوريوس هندسة من جامعة الزقازيق، أبرز هوايتي الألعاب الأونلاين ومتابعة كل ما هو جديد في مجال التقنية.

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