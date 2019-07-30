الأخضر بكام ؟! .. أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 30 يوليو 2019

تحتل أسعار الدولار الأمريكي مكانة كبيرة في الساحة الاقتصادية العالمية ، وذلك لما تمثله العملة الأمريكية من أهمية كبيرة وبالغة للغاية على المستوى الدولي ، فيعتبر سعر الدولار الأمريكي واحد من أهم العناصر المتحكمة في سعر العديد من السلع المختلفة الموجودة داخل السوق المصري ، لذلك يقوم العديد من الأشخاص بالبحث حول أدق أسعار صرف وتداول الدولار الموجودة في مختلف البنوك الحكومية أو الخاصة العاملة بمصر ، لهذا نحرص على تقديم تقرير يومي من خلال موقع نجوم مصرية يتضمن أحدث الأسعار.
ومن خلال النقاط التالية نوضح أسعار الدولار في مختلف البنوك الموجودة في جمهورية مصر العربية ، وذلك لليوم الثلاثاء الموافق 30 من شهر يوليو لعام 2019.
أسعار الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء في البنوك العاملة بمصر
- بنك البركة
16.550 جنيه مصري للشراء.
16.650 جنيه للبيع.
- بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
16.550 جنيه للشراء.
16.650 جنيه مصري للبيع.
- بنك كريدى أجريكول
16.550 جنيه للشراء.
16.650 جنيه للبيع.
- بنك الكويت الوطني NBK
16.540 جنيه مصري للشراء.
16.640 جنيه مصري للبيع.
- بنك الإستثمار العربي AIB
16.540 جنيه للشراء.
16.640 جنيه للبيع.
- بنك المشرق
16.540 جنيه مصري للشراء.
16.640 جنيه مصري للبيع.
- البنك المصري الخليجي
16.540 جنيه للشراء.
16.640 جنيه للبيع.
- بنك التنمية الصناعية
16.540 جنيه للشراء.
16.640 جنيه للبيع.
- بنك عودة
16.540 جنيه للشراء.
16.640 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي المصري
16.540 جنيه للشراء.
16.640 جنيه للبيع.
- بنك مصر
16.540 جنيه للشراء.
16.640 جنيه للبيع.
- بنك اتش اس بى سى HSBC
16.540 جنيه للشراء.
16.640 جنيه للبيع.
- البنك العربي الأفريقي الدولى
16.540 جنيه للشراء.
16.640 جنيه للبيع.
- بنك بلوم
16.540 جنيه للشراء.
16.640 جنيه للبيع
- بنك التعمير والإسكان
16.540 جنيه للشراء.
16.640 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي اليوناني
16.540 جنيه للشراء.
16.640 جنيه للبيع.
- البنك المصري لتنمية الصادرات
16.540 جنيه للشراء.
16.640 جنيه للبيع.
- المصرف المتحد
16.540 جنيه للشراء.
16.640 جنيه للبيع.
- بنك مصر إيران التنمية
16.540 جنيه للشراء.
16.640 جنيه للبيع.
- بنك قناة السويس
16.530 جنيه للشراء.
16.630 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
16.530 جنيه مصري للشراء.
16.630 جنيه مصري للبيع.
- المصرف العربي الدولي
16.530 جنيه للشراء.
16.630 جنيه للبيع.
- بنك الإسكندرية
16.520 جنيه للشراء.
16.620 جنيه للبيع.
- البنك التجاري الدولي (CIB)
16.520 جنيه للشراء.
16.620 جنيه للبيع.
- البنك المركزي المصري
16.519 جنيه للشراء.
16.648 جنيه للبيع.
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