الأخضر بكام ؟! .. أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 30 يوليو 2019

تحتل أسعار الدولار الأمريكي مكانة كبيرة في الساحة الاقتصادية العالمية ، وذلك لما تمثله العملة الأمريكية من أهمية كبيرة وبالغة للغاية على المستوى الدولي ، فيعتبر سعر الدولار الأمريكي واحد من أهم العناصر المتحكمة في سعر العديد من السلع المختلفة الموجودة داخل السوق المصري ، لذلك يقوم العديد من الأشخاص بالبحث حول أدق أسعار صرف وتداول الدولار الموجودة في مختلف البنوك الحكومية أو الخاصة العاملة بمصر ، لهذا نحرص على تقديم تقرير يومي من خلال موقع نجوم مصرية يتضمن أحدث الأسعار.

ومن خلال النقاط التالية نوضح أسعار الدولار في مختلف البنوك الموجودة في جمهورية مصر العربية ، وذلك لليوم الثلاثاء الموافق 30 من شهر يوليو لعام 2019.

أسعار الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء في البنوك العاملة بمصر

بنك البركة

16.550 جنيه مصري للشراء.

16.650 جنيه للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

16.550 جنيه للشراء.

16.650 جنيه مصري للبيع.

بنك كريدى أجريكول

16.550 جنيه للشراء.

16.650 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK

16.540 جنيه مصري للشراء.

16.640 جنيه مصري للبيع.

بنك الإستثمار العربي AIB

16.540 جنيه للشراء.

16.640 جنيه للبيع.

بنك المشرق

16.540 جنيه مصري للشراء.

16.640 جنيه مصري للبيع.

البنك المصري الخليجي

16.540 جنيه للشراء.

16.640 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية

16.540 جنيه للشراء.

16.640 جنيه للبيع.

بنك عودة

16.540 جنيه للشراء.

16.640 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

16.540 جنيه للشراء.

16.640 جنيه للبيع.

بنك مصر

16.540 جنيه للشراء.

16.640 جنيه للبيع.

بنك اتش اس بى سى HSBC

16.540 جنيه للشراء.

16.640 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولى

16.540 جنيه للشراء.

16.640 جنيه للبيع.

بنك بلوم

16.540 جنيه للشراء.

16.640 جنيه للبيع

بنك التعمير والإسكان

16.540 جنيه للشراء.

16.640 جنيه للبيع.

البنك الأهلي اليوناني

16.540 جنيه للشراء.

16.640 جنيه للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات

16.540 جنيه للشراء.

16.640 جنيه للبيع.

المصرف المتحد

16.540 جنيه للشراء.

16.640 جنيه للبيع.

بنك مصر إيران التنمية

16.540 جنيه للشراء.

16.640 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس

16.530 جنيه للشراء.

16.630 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

16.530 جنيه مصري للشراء.

16.630 جنيه مصري للبيع.

المصرف العربي الدولي

16.530 جنيه للشراء.

16.630 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

16.520 جنيه للشراء.

16.620 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB)

16.520 جنيه للشراء.

16.620 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري

16.519 جنيه للشراء.

16.648 جنيه للبيع.