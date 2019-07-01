اكتمال بناء Tanger Med 2 أكبر ميناء في البحر الأبيض المتوسط

من المتوقع أن يفتتح المغرب ميناء “طنجة ميد 2” بالقرب من مدينة طنجة, حيث أشرف اليوم ولي عهد المغرب الحسن III عملية تفقد لأخر مراحل بنائه قبل الافتتاح الرسمي مع نهاية الأسبوع.

ويعتبر “Tanger Med 2” امتداد بقيمة 1.3 مليار دولار لميناء طنجة ميد الموجود مسبقا والأكبر على مستوى إفريقيا من حيث سعة الحاويات.

حيث أن المنشئة الجديدة على ضفاف البحر الابيض المتوسط هي المرحلة الثالثة من تطوير مجمع الموانئ Tanger Med، الذي يستفيد من موقع استراتيجي في مضيق جبل طارق.

يقع مجمع موانئ Tanger Med على بعد 50 كم غرب مدينة طنجة في شمال المغرب، ويشمل ميناء تجاري، الذي يعمل منذ عام 2007، بالإضافة إلى ميناء كبير للركاب. وموانئ للحاويات.

وتبلغ قيمة الميناء الجديد Tanger Med 2، والذي بدأ العمل عليه في مايو 2010، 1.3 مليار دولار. ويضيف سعة إضافية تبلغ 6 ملايين حاوية (محسوبة بعبوات مكافئة أو “عشرين وحدة مكافئة”) إلى طنجة ميد، التي تعد بفضل الميناء الجديد أكبر ميناء في أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط حاليا.

وسوف يحتوي ميناء طنجة المتوسط 2 على محطتي حاويات، TC3 و TC4. فيما ستقوم مرسى ماروك، المشغل الرئيسي للموانئ في المغرب، بتشغيل هاتين المحطتين، والتي تبلغ طاقتها مليون حاوية إضافية.

وقال المدير المركزي لطنجة المتوسط 1 وطنجة المتوسط 2 ومدير منطقة الخدمات اللوجستية “ميد هوب”، رشيد الهواري، أن المركب المينائي طنجة المتوسط وضع المغرب في مصاف “البلدان البحرية العظمى في العالم”. حيث أن هذه البنية التحتية المهمة التي تحتوي على أحدث التقنيات ستربط المغرب بـ 77 دولة و 186 ميناء.