اضبط تردد قناة ام بي سي دراما mbc drama على كافة الأقمار الصناعية

نرصد لكم من خلال موقع نجوم مصرية العديد من الترددات التي يبحث عنها المواطنين في الوطن العربي، وسوف نرصد لكم من خلال هذا المقال تردد قناة ام بي سي دراما Mbc drama على كافة الأقمار الصناعية، حيث تعتبر من ابرز القنوات المتواجدة ضمن مجموعة قنوات الام بي سي mbc، حيث تعتبر من أبرز القنوات المتواجدة في الوطن العربي، وتعمل القناة على تقديم محتوى مميز وفريد من نوعه، وتعمل على تقديم المسلسلات العربية والخليجية والتركية والمتنوعة المدبلجة إلى اللغة العربية، وإستطاعت القناة ان تصل إلى كل بيت في الوطن العربي، كونها تقوم بنقل محتوى مميز.







قنوات ام بي سي

تعتبر سلسلة قنوات الام بي سي من أبرز القنوات المتواجدة في الوطن العربي، وتضم القنوات قناة ام بي سي دراما وقناة ام بي سي 1 وقناة ام بي سي 2 وقناة ام بي سي 3 وقناة ام بي سي 4 وقناة ام بي سي أكشن وقناة ام بي سي ماكس وقناة ام بي سي مصر وقناة ام بي سي العراق.







اضبط تردد قناة ام بي سي دراما على كافة الأقمار الصناعية

يمكنك عزيزي المواطن من ضبط تردد قناة ام بي سي دراما من خلال الأقمار الصناعية ” قمر صناعي نايل سات وعرب سات، حيث يحرص المواطنين عشاق المسلسلات والدراما لضبط تردد قناة ام بي سي دراما من أجل الإستمتاع بالمحتوى المميز الذي تقدمه القناة، حيث يمكنك ضبط تردد القناة من خلال الجدول التالي :-







القمر التردد الدرجة القطبية معدل الترميز معامل تصحيح الخطا التعديل عربسات بدر7 11270 MHz 26 درجة شرق عامودي 27500 5/6 DVB-S,QPSK

القمر التردد الدرجة القطبية معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ التعديل نايلسات E8WB 11470 MHz 8 درجة غرب عامودي 27500 5/6 DVB-S,QPSK