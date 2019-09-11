تردد قناة ام بي سي دراما MBC Drama الجديد 2019 على النايل سات وعرب سات
تردد قناة ام بي سي دراما MBC Drama الجديد 2019 على النايل سات وعرب سات
أخبار إقتصادية

اضبط تردد قناة ام بي سي دراما mbc drama على كافة الأقمار الصناعية

بواسطة حسين كراز 0

نرصد لكم من خلال موقع نجوم مصرية العديد من الترددات التي يبحث عنها المواطنين في الوطن العربي، وسوف نرصد لكم من خلال هذا المقال تردد قناة ام بي سي دراما Mbc drama على كافة الأقمار الصناعية، حيث تعتبر من ابرز القنوات المتواجدة ضمن مجموعة قنوات الام بي سي mbc، حيث تعتبر من أبرز القنوات المتواجدة في الوطن العربي، وتعمل القناة على تقديم محتوى مميز وفريد من نوعه، وتعمل على تقديم المسلسلات العربية والخليجية والتركية والمتنوعة المدبلجة إلى اللغة العربية، وإستطاعت القناة ان تصل إلى كل بيت في الوطن العربي، كونها تقوم بنقل محتوى مميز.



قنوات ام بي سي

تعتبر سلسلة قنوات الام بي سي من أبرز القنوات المتواجدة في الوطن العربي، وتضم القنوات قناة ام بي سي دراما وقناة ام بي سي 1 وقناة ام بي سي 2 وقناة ام بي سي 3 وقناة ام بي سي 4 وقناة ام بي سي أكشن وقناة ام بي سي ماكس وقناة ام بي سي مصر وقناة ام بي سي العراق.



اضبط تردد قناة ام بي سي دراما على كافة الأقمار الصناعية

يمكنك عزيزي المواطن من ضبط تردد قناة ام بي سي دراما من خلال الأقمار الصناعية ” قمر صناعي نايل سات وعرب سات، حيث يحرص المواطنين عشاق المسلسلات والدراما لضبط تردد قناة ام بي سي دراما من أجل الإستمتاع بالمحتوى المميز الذي تقدمه القناة، حيث يمكنك ضبط تردد القناة من خلال الجدول التالي :-



القمرالترددالدرجةالقطبيةمعدل الترميزمعامل تصحيح الخطاالتعديل
عربسات  بدر711270 MHz26 درجة شرقعامودي275005/6DVB-S,QPSK
القمرالترددالدرجةالقطبيةمعدل الترميزمعامل تصحيح الخطأالتعديل
نايلسات E8WB11470 MHz8 درجة غربعامودي275005/6DVB-S,QPSK

 

 



حسين كراز

    كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية



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