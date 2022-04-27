اسعار غريبة العيد في مصر 2022 (سادة – فستق)

نستعرض في هذا المقال اسعار غريبة العيد بجميع أنواعها السادة وبالفستق في أشهر أماكن الحلويات في مصر مثل بسكو مصر والعبد وساليه سوكريه وتسيباس وايتوال ولابوار ومونجيني وسيموندس وعبد الرحيم قويدر ومندرين قويدر وThomas وLes Dames، مع العلم أن الأسعار التالية هي لوزن 1 كيلو جرام للصنف، ومن الجدير بالذكر أننا قمنا بعمل مقالات سابقة عن اسعار كحك العيد واسعار بسكويت العيد واسعار بيتي فور العيد.

تتكون الغريبة من مكونات بسيطة للغاية ومتواجدة في أغلب المنازل مثل الدقيق والسكر الناعم والسمن والبيض والفانيليا والملح بالإضافة لبعض المكسرات للتزيين.

اسعار غريبة سادة في مصر

بسكو مصر 135 جنيه مصري. العبد غير متوفر ساليه سوكريه غير متوفر تسيباس 155 جنيه مصري. ايتوال 130 جنيه مصري. لابوار غير متوفر مونجيني 120 جنيه مصري. سيموندس 195 جنيه مصري. عبد الرحيم قويدر 170 جنيه مصري. مندرين قويدر 180 جنيه مصري. Les Dames غير متوفر Thomas 210 جنيه مصري.

اسعار غريبة بالفستق في مصر