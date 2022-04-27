اسعار غريبة العيد في مصر 2022 (سادة – فستق)

حسام مصطفى

نستعرض في هذا المقال اسعار غريبة العيد بجميع أنواعها السادة وبالفستق في أشهر أماكن الحلويات في مصر مثل بسكو مصر والعبد وساليه سوكريه وتسيباس وايتوال ولابوار ومونجيني وسيموندس وعبد الرحيم قويدر ومندرين قويدر وThomas وLes Dames، مع العلم أن الأسعار التالية هي لوزن 1 كيلو جرام للصنف، ومن الجدير بالذكر أننا قمنا بعمل مقالات سابقة عن اسعار كحك العيد واسعار بسكويت العيد واسعار بيتي فور العيد.

اسعار غريبة العيد

تتكون الغريبة من مكونات بسيطة للغاية ومتواجدة في أغلب المنازل مثل الدقيق والسكر الناعم والسمن والبيض والفانيليا والملح بالإضافة لبعض المكسرات للتزيين.

اسعار غريبة سادة في مصر

اسعار غريبة سادة

طريقة عمل بسكويت الزبدة الفاخر ناعم وهش بمقادير مظبوطة وطعم رائع

بسكو مصر 135 جنيه مصري.
العبد غير متوفر
ساليه سوكريه غير متوفر
تسيباس 155 جنيه مصري.
ايتوال 130 جنيه مصري.
لابوار غير متوفر
مونجيني 120 جنيه مصري.
سيموندس 195 جنيه مصري.
عبد الرحيم قويدر 170 جنيه مصري.
مندرين قويدر 180 جنيه مصري.
Les Dames غير متوفر
Thomas 210 جنيه مصري.

اسعار غريبة بالفستق في مصر

اسعار غريبة بالفستق

بسكو مصر غير متوفر
العبد 180 جنيه مصري. (لوز)
ساليه سوكريه 180 جنيه مصري.
تسيباس 255 جنيه مصري. (بندق)
ايتوال 160 جنيه مصري. (مكسرات)
لابوار 240 جنيه مصري.
مونجيني 160 جنيه مصري.
سيموندس 260 جنيه مصري.
عبد الرحيم قويدر 200 جنيه مصري.
مندرين قويدر غير متوفر
Les Dames 220 جنيه مصري.
Thomas غير متوفر
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حسام مصطفى

مُدون، وطالب مصري أسواني، أحب الكتابة المقالية والبحثية، أهتم بالمجال الأدبي والسينمائي والتكنولوجي، شعاري في الحياة هو "إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا".



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