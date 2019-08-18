اصبحت اسعار السيارات في مصر تمثل اهمية كبيرة، وخاصة ممن يرغبون باقتناء سيارة زيرو حديثة، وبالتالي نوضح اسعار سيارات رينو 2019 بمختلف الأنواع (رينو لوجان – رينو فلوينس – رينو كادجار – رينو سانديرو ستيبواي – رينو ميجان – رينو سانديرو – رينو ام سي اف – رينو كابشور – رينو لودجي)، ويمكنكم معرفة اسعار سيارات نيسان الجديدة، كما أن الجدول التالي يوضح بالأرقام اسعار سيارات رينو التي تحظى بشعبية كبيرة وخاصة في الفترات الأخيرة، حيث هناك من يسعى الى امتلاك السيارة رينو التي تتمتع بمميزات كبيرة، وقد شهدت سيارات رينو انخفاضاً في الأسعار بعد تطبيق زيرو جمارك على السيارات الأوروبية في مصر، وانطلاق حملة خليها تصدي على فيسبوك والتي قارب عدد الأعضاء المشاركين بها ما يقرب من 2 مليون عضو.

اسعار سيارات رينو الجدول التالي يوضح طراز كل سيارة وكذلك السعر الجديد على احدث الأسعار في سوق السيارات الزيرو. طراز السيارة السعر بالجنيه رينو لوجان 2019 Basic 177,000 رينو لوجان 2019 Mid 190,000 رينو لوجان 2019 Top 202,000 رينو فلوينس 2019 1.6L PE 275,000 رينو كادجار 2019 TCe 130 Standard 380,000 رينو كادجار 2019 TCe 130 Mid 400,000 رينو كادجار 2019 TCe 130 Top 440,000 رينو سانديرو ستيبواي 2019 Basic 226,000 رينو سانديرو ستيبواي 2019 Top 230,000 رينو ميجان 2019 1.6L PE 128,402 رينو ميجان 2019 1.6L SE 215,000 رينو سانديرو 2019 Basic 201,000 رينو سانديرو 2019 Top 222,000 رينو لوجان ام سي في 2019 Standard 157,000 رينو كابشور 2019 1.2L PE 126,222 رينو كابشور 2019 1.2L LE 280,000 رينو لودجي 2019 Vision 271,000 رينو لودجي 2019 Dynamic 287,000 رينو لودجي 2019 Dynamic Plus 296,000