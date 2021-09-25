اسعار حلاوة المولد 2021 من عرفه ماركت
منيو المولد من عرفه ماركت لاسعار حلاوة المولد النبوي الشريف لعام 2021 , تحت شعار ” مفرط اللذة ” .
أسعار الملبن
- ملبن سادة لفة 3 ب 10 جنيه .
- ملبن جيلي لفة 3 ب 10 جنيه.
- ملبن سادة 6 قطع 2 ب 10 جنيه .
- ملبن جيلي 6 قطع 2 ب 10 جنيه.
- ملبن جيلي كوب 10 جنيه.
- دومية فول 3 ب 10 جنيه.
- ملبن رش فول 3 ب 10 جنيه.
- ملبن رش سمسم 3 ب 10 جنيه.
- ملبن رش زبيب 3 ب 10 جنيه.
- ملبن رش بندق 2 ب 10 جنيه.
- ملبن رش لوز 2 ب 10 جنيه.
- ملبن رش فستق 2 ب 10 جنيه.
- ملبن مدفع اسبرنكلز 4 ب 10 جنيه.
- ملبن مدفع فول 4 ب 10 جنيه.
- ملبن مدفع سمسم 4 ب 10 جنيه.
- ملبن مدفع عين جمل 2 ب 10 جنيه.
- ملبن حبل عين جمل صغيرة 18 جنيه.
- ملبن حبل عين جمل كبيرة 25 جنيه.
- ملبن عين جمل جامبو 49 جنيه.
- ملبن عين جمل رش فسدق 25 جنيه.
- ملبن عين جمل رش بندق 25 جنيه.
أسعار النوجا
- نوجا فول 3 ب 10 جنيه.
- نوجا شيكولاتة فول 3 ب 10 جنيه.
- نوجا دومية 3 ب 10 جنيه.
- نوجا لبناني 4 ب 10 جنيه.
- نوجا دومية 6 عين 2 ب 10 جنيه.
- نوجا بالفول 6 عين 2 ب 10 جنيه.
أسعار علف مكسرات
- فولية قرص 7 جنيه.
- سمسمة قرص 7 جنيه .
- حمصية قرص 7 جنيه .
- سمسمية بالمكسرات قرص 18 جنيه.
- بندق قرص 22 جنيه.
- لوز قرص 22 جنيه.
- فستق قرص 30 جنيه.
- فولية لفة 3 ب 10 جنيه.
- سمسمة لفة 3 ب 10 جنيه.
- حمصية لفة 3 ب 10 جنيه.
- فولية 9 قطع 10 جنيه .
- سمسمية 9 قطع 10 جنيه.
- حمصية 9 قطع 10 جنيه.
- فولية جامبو 29 جنيه.
- سمسمية جامبو 29 جنيه.
- حمصية جامبو 29 جنيه.
- فولية طري لفة 3 ب 10 جنيه.
- سمسية طري لفة 3 ب 10 جنيه.
- بندق لفة 12 جنيه.
- لوز لفة 12 جنيه.
- كاجو لفة 12 جنيه.
- فستق لفة 18 جنيه.
- بندق باكت 22 جنيه.
- لوز باكت 22 جنيه.
- كاجو باكت 22 جنيه.
- فستق باكت 34 جنيه.
أسعار البسيمة
- بسيمة سادة صغيرة 2 ب 10 جنيه.
- بسيمة مكسرات وسط 12 جنيه.
- بسيمة مكسرات كبيرة 22 جنيه.
أسعار السندوتش
- سندوتش جوز هند سمسم 3 ب 10 جنيه.
- سندوتش جوز هند فول 3 ب 10 جنيه.
- سندوتش جوز هند دومية 3 ب 10 جنيه.
- سندوتش جوز هند دوميه 3 ب 10 جنيه.
- سندوتش سمسم دومية 3 ب 10 جنيه.
- سندوتش فول فول دومية 3 ب 10 جنيه.
- سندوتش سمسم نوجا فول 3 ب 10 جنيه.
- سندوتش جوز هند بندق 2 ب 10 جنيه.
- سندوتش جوز هند لوز 2 ب 10 جنيه.
- سندوتش جوز هند مكسرات 2 ب 10 جنيه.