اسعار حلاوة المولد 2021 من عرفه ماركت

بواسطة محمد عبد الرازق

منيو المولد من عرفه ماركت لاسعار حلاوة المولد النبوي الشريف لعام 2021 , تحت شعار ” مفرط اللذة ” .

اسعار حلاوة المولد 2021 من عرفه ماركت 4 25/9/2021 - 7:31 ص

أسعار الملبن

  • ملبن سادة لفة 3 ب 10 جنيه .
  • ملبن جيلي لفة 3 ب 10 جنيه.
  • ملبن سادة 6 قطع 2 ب 10 جنيه .
  • ملبن جيلي 6 قطع 2 ب 10 جنيه.
  • ملبن جيلي كوب 10 جنيه.
  • دومية فول 3 ب 10 جنيه.
  • ملبن رش فول 3 ب 10 جنيه.
  • ملبن رش سمسم 3 ب 10 جنيه.
  • ملبن رش زبيب 3 ب 10 جنيه.
  • ملبن رش بندق 2 ب 10 جنيه.
  • ملبن رش لوز 2 ب 10 جنيه.
  • ملبن رش فستق 2 ب 10 جنيه.
  • ملبن مدفع اسبرنكلز 4 ب 10 جنيه.
  • ملبن مدفع فول 4 ب 10 جنيه.
  • ملبن مدفع سمسم 4 ب 10 جنيه.
  • ملبن مدفع عين جمل 2 ب 10 جنيه.
  • ملبن حبل عين جمل صغيرة 18 جنيه.
  • ملبن حبل عين جمل كبيرة 25 جنيه.
  • ملبن عين جمل جامبو 49 جنيه.
  • ملبن عين جمل رش فسدق 25 جنيه.
  • ملبن عين جمل رش بندق 25 جنيه.

أسعار النوجا

  • نوجا فول 3 ب 10 جنيه.
  • نوجا شيكولاتة فول 3 ب 10 جنيه.
  • نوجا دومية 3 ب 10 جنيه.
  • نوجا لبناني 4 ب 10 جنيه.
  • نوجا دومية 6 عين 2 ب 10 جنيه.
  • نوجا بالفول 6 عين 2 ب 10 جنيه.

أسعار علف مكسرات

  • فولية قرص 7 جنيه.
  • سمسمة قرص 7 جنيه .
  • حمصية قرص 7 جنيه .
  • سمسمية بالمكسرات قرص 18 جنيه.
  • بندق قرص 22 جنيه.
  • لوز قرص 22 جنيه.
  • فستق قرص 30 جنيه.
  • فولية لفة 3 ب 10 جنيه.
  • سمسمة لفة 3 ب 10 جنيه.
  • حمصية لفة 3 ب 10 جنيه.
  • فولية 9 قطع 10 جنيه .
  • سمسمية 9 قطع 10 جنيه.
  • حمصية 9 قطع 10 جنيه.
  • فولية جامبو 29 جنيه.
  • سمسمية جامبو 29 جنيه.
  • حمصية جامبو 29 جنيه.
  • فولية طري لفة 3 ب 10 جنيه.
  • سمسية طري لفة 3 ب 10 جنيه.
  • بندق لفة 12 جنيه.
  • لوز لفة 12 جنيه.
  • كاجو لفة 12 جنيه.
  • فستق لفة 18 جنيه.
  • بندق باكت 22 جنيه.
  • لوز باكت 22 جنيه.
  • كاجو باكت 22 جنيه.
  • فستق باكت 34 جنيه.

أسعار البسيمة

  • بسيمة سادة صغيرة 2 ب 10 جنيه.
  • بسيمة مكسرات وسط 12 جنيه.
  • بسيمة مكسرات كبيرة 22 جنيه.

أسعار السندوتش

  • سندوتش جوز هند سمسم 3 ب 10 جنيه.
  • سندوتش جوز هند فول 3 ب 10 جنيه.
  • سندوتش جوز هند دومية 3 ب 10 جنيه.
  • سندوتش جوز هند دوميه 3 ب 10 جنيه.
  • سندوتش سمسم دومية 3 ب 10 جنيه.
  • سندوتش فول فول دومية 3 ب 10 جنيه.
  • سندوتش سمسم نوجا فول 3 ب 10 جنيه.
  • سندوتش جوز هند بندق 2 ب 10 جنيه.
  • سندوتش جوز هند لوز 2 ب 10 جنيه.
  • سندوتش جوز هند مكسرات 2 ب 10 جنيه.

اسعار حلاوة المولد 2021 من عرفه ماركت 1 25/9/2021 - 7:31 ص اسعار حلاوة المولد 2021 من عرفه ماركت 2 25/9/2021 - 7:31 ص اسعار حلاوة المولد 2021 من عرفه ماركت 3 25/9/2021 - 7:31 ص

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محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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